Colombia confirma sus primeros tres casos de sarampión

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este viernes la detección de tres casos positivos de sarampión en el territorio nacional. Se trata de los primeros registros de esta enfermedad en el país en los últimos diez años, rompiendo una racha de una década de control epidemiológico absoluto.

El jefe de la cartera de salud, Guillermo Jaramillo, aclaró que los contagios no se originaron dentro del país. "Hemos tenido tres casos confirmados, todos ellos importados de personas que viajaron al exterior", explicó el ministro a través de un comunicado oficial en video.

Cerco epidemiológico en marcha

Ante la confirmación, las autoridades sanitarias activaron de inmediato los protocolos de vigilancia. Jaramillo aseguró que se mantiene un control estricto no solo sobre los pacientes afectados, sino también sobre el círculo de contactos que estuvo expuesto a los individuos durante el periodo de incubación y contagio.

Cabe recordar que Colombia fue declarada país libre de sarampión autóctono el 24 de enero de 2014 por la OPS y la OMS. La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Diana Marcela Pava, enfatizó que, pese a estos casos, el estatus del país se mantiene, ya que no existe evidencia de circulación interna del virus.

Recomendaciones para viajeros

Debido al aumento de casos en el continente, el Gobierno Nacional emitió una recomendación directa para quienes planeen salir del país:

Dosis de refuerzo: Se insta a los ciudadanos a aplicarse una dosis de refuerzo antes de viajar.

Destinos de alerta: El ministro hizo especial énfasis en quienes viajen a México, Estados Unidos y Canadá .

Vacunación gratuita: La vacuna contra el sarampión y la rubéola está disponible sin costo en más de 3,000 puntos de vacunación en todo el territorio colombiano.