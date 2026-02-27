Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
sarampion_mexico_2c45fc3340
Internacional

Colombia confirma sus primeros tres casos de sarampión

El jefe de la cartera de salud, Guillermo Jaramillo, aclaró que los contagios no se originaron dentro del país, sino que fueron "importados"

  • 27
  • Febrero
    2026

El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este viernes la detección de tres casos positivos de sarampión en el territorio nacional. Se trata de los primeros registros de esta enfermedad en el país en los últimos diez años, rompiendo una racha de una década de control epidemiológico absoluto.

El jefe de la cartera de salud, Guillermo Jaramillo, aclaró que los contagios no se originaron dentro del país. "Hemos tenido tres casos confirmados, todos ellos importados de personas que viajaron al exterior", explicó el ministro a través de un comunicado oficial en video.

Cerco epidemiológico en marcha

Ante la confirmación, las autoridades sanitarias activaron de inmediato los protocolos de vigilancia. Jaramillo aseguró que se mantiene un control estricto no solo sobre los pacientes afectados, sino también sobre el círculo de contactos que estuvo expuesto a los individuos durante el periodo de incubación y contagio.

Cabe recordar que Colombia fue declarada país libre de sarampión autóctono el 24 de enero de 2014 por la OPS y la OMS. La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Diana Marcela Pava, enfatizó que, pese a estos casos, el estatus del país se mantiene, ya que no existe evidencia de circulación interna del virus.

vacunacion-sarampion-federacion.jpg

Recomendaciones para viajeros

Debido al aumento de casos en el continente, el Gobierno Nacional emitió una recomendación directa para quienes planeen salir del país:

  • Dosis de refuerzo: Se insta a los ciudadanos a aplicarse una dosis de refuerzo antes de viajar.

  • Destinos de alerta: El ministro hizo especial énfasis en quienes viajen a México, Estados Unidos y Canadá.

  • Vacunación gratuita: La vacuna contra el sarampión y la rubéola está disponible sin costo en más de 3,000 puntos de vacunación en todo el territorio colombiano.

"El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, pero es totalmente prevenible mediante la vacuna", recordaron las autoridades.

Desde 1994, Colombia mantiene un esquema de vacunación infantil robusto, lo cual ha sido clave para evitar que casos importados como estos se conviertan en brotes masivos. Se espera que en los próximos días el INS brinde más detalles sobre la evolución del caso sospechoso reportado el pasado sábado (un hombre de 30 años), que dio inicio a esta investigación epidemiológica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_kuwait_318f9aff91
Alcohol adulterado deja 13 muertos y 21 ciegos en Kuwait
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2_5eadbc95f7
El ministro de Defensa iraní murió durante un ataque israelí
928e25e8_c339_4032_9ae8_665e7a7067a2_dfeb2f56d1
Cierran espacios aéreos países de Medio Oriente
marina_traslada_a_dos_heridos_de_bala_desde_isla_mujeres_a_cancun_1_1536x864_5fe07c0b4a
Marina evacúa a dos heridos de bala en Quintana Roo
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
pib_mexico_crece_248aca4a5f
Crece PIB de México 4.1% anual en tercer trimestre de 2025: INEGI
publicidad
×