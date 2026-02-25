Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Nuevo León

Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'

El evento se llevará a cabo en el Centro de Bienestar Animal y busca promover la adopción responsable, brindando a cada mascota cartilla de vacunación

  • 25
  • Febrero
    2026

El Gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey y la Dirección de Salud y Bienestar Animal, anunció la realización del “Chihuatón Regio”, una feria de adopciones enfocada en encontrar hogar a perros de raza chihuahua.

El evento se llevará a cabo en el Centro de Bienestar Animal y busca promover la adopción responsable, brindando a cada mascota cartilla de vacunación, collar, correa y una semana de alimento de alta calidad, con el apoyo de empresas participantes.

Autoridades municipales destacaron que adoptar es transformar vidas, ya que cada perro que encuentra un hogar representa una nueva oportunidad de bienestar y, al mismo tiempo, fortalece una ciudad más humana y solidaria. En Monterrey, señalaron, el bienestar también se adopta.

642228805_18515172847077765_2367662745278337396_n.jpg


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_8413_52a947a849
Supervisa Adrián de la Garza obras viales en El Huajuco
Whats_App_Image_2026_02_26_at_4_17_06_PM_44cfbd50b0
Impulsa delegación federal NL estrategia de salud e inversión
redes_sociales_fa770ca723
Piden establecer control parental en redes sociales a menores
publicidad

Últimas Noticias

IMG_20260209_WA_0434_ede7e69109
Refuerzan inspecciones tras fugas de hidrocarburo
Whats_App_Image_2026_02_26_at_4_42_38_PM_1a943d6eac
DIF apoya reforma contra delitos sexuales infantiles
EH_FOTO_VERTICAL_10c1c72e94
Marina captura a presunto jefe criminal en Matamoros
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_22_17_PM_c7aae7500a
Trump se adjudica éxito de operativo contra 'El Mencho'
publicidad
×