Derriban aparente avión de combate estadounidense sobre Irán

Medios iraníes reportaron sobre el derribo de un avión de combate estadounidense sobre su territorio.

El paradero del avión de combate identificado como un F-15E de la Fuerza Aérea, aunque medios como el diario The Washington Post apuntan a que el incidente tuvo lugar al sur de Irán.

Imágenes en redes sociales muestran el momento en el que la aeronave aparentemente fue derribada por Irán.

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American fighter jet shot down, and Iran is trying to capture the pilot while the U.S. launches a massive search and rescue operation



Seems Iran shot down an F-15 fighter jet, and is trying to captured the pilot



A massive American search operation is… pic.twitter.com/bxvpeYZsyT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 3, 2026

Por otra parte, funcionarios de Estados Unidos y medios afines a Teherán dieron a conocer este hecho. Sin embargo, el Pentágono aún no emite información al respecto.

De acuerdo con el recuento, este sería el cuarto F-15 atacado por las fuerzas armadas de Irán desde que Estados Unidos e Israel desataron la guerra el pasado 28 de febrero.

Los primeros tres ocurrieron en un incidente de fuego amigo en Kuwait al inicio de las hostilidades, pero los tripulantes pudieron ser rescatados.

El costo de este derribo de esta aeronave podría ascender entre los 80 y 100 millones de dólares. Aparentemente, este tipo de naves son muy difíciles de derribar.

El derribo en territorio iraní supone un nuevo paso de la operación Furia Épica, después de que hace dos días el presidente Donald Trump afirmara que atacaría "con dureza" a Teherán durante las próximas dos o tres semanas.

Trump vuelve a aplazar el fin de la guerra con Irán

El presidente de Estados Unidos concluyó su discurso sobre la guerra en Irán con una brevedad de apenas 18.33 minutos en los que destacó que la intervención estadounidense está “cerca de su fin”, y pronosticó que su participación durará entre dos y tres semanas más.

Trump insistió en que su ofensiva responde al esfuerzo de años para evitar que la nación obtenga un arma nuclear, calificando el conflicto de “necesario para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad del mundo libre”.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump vuelve a aplazar el fin de la guerra con Irán

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