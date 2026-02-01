Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
inter_caso_epstein_3d37539fd7
Internacional

EUA da por concluida la revisión del caso Epstein

El Departamento de Justicia aseguró que no hay más líneas de investigación abiertas tras publicar la última tanda de archivos el pasado viernes

  • 01
  • Febrero
    2026

Este domingo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio por terminada la revisión del caso de Jeffrey Epstein después de que se publicara la última tanda de documentos de la investigación.

Todd Blanche, fiscal general adjunto, aseguró en una entrevista para la cadena ABC News que la revisión del caso por tráfico sexual en contra del multimillonario, quien se quitó la vida en prisión en 2019, y su cómplice, Ghislaine Maxwell, quien cumple condena de 20 años de cárcel, "ha terminado".

El mismo Blanche también aseguró en entrevista, pero ahora para CNN, entender a las víctimas, quienes "quieren ser compensadas" por los abusos de Epstein, pero subrayó que la fiscalía no puede "crear pruebas o presentar un caso que no existe".

Las declaraciones del fiscal adjunto: realizó estas declaraciones después de que un grupo de 18 supervivientes de Epstein dijeran a través de un comunicado en conjunto que no se detendrán "hasta que se revele por completo la verdad y todos los perpetradores rindan cuentas".

En dicho documento también se denunció que los nombres y datos de algunas de las víctimas no fueron debidamente censurados para proteger su intimidad, algo que Blanche prometió corregir, aunque también dijo que representa solo el 0,001% de los casos.

El Departamento de Justicia publicó el pasado viernes tres millones de páginas de documentos del caso Epstein, la última prevista, en la que aparecen algunos mensajes entre el multimillonario y personalidades destacadas, como el magnate Elon Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

En 2008, Epstein se declaró culpable en Florida por cargos estatales por solicitar prostitución con una menor.

Según las autoridades, se suicidó en su celda de una prisión en Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por un caso federal de tráfico sexual.

El multimillonario tuvo una amistad con todo tipo de personalidades, como Trump o el expresidente Bill Clinton.

En 2025, el presidente de Estados Unidos se opuso a la revelación de los documentos de Epstein, denunciando una campaña de los demócratas en su contra, pero luego cambió de postura y firmó en noviembre la ley para su publicación tras constatar el apoyo que había dentro del Partido Republicano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_02_02_T083849_828_6734098d73
Abaten a implicados en homicidio de familiares de Mario Delgado
padre_muerte_hija_f65adccec6
Busca padre a responsable de la muerte de su hija en Juárez
Whats_App_Image_2026_02_02_at_2_08_23_AM_954f2d2a14
Denuncias ’tumban’ a delegado de la Fiscalía General del Estado
publicidad

Últimas Noticias

nfl_francia_sede_a35f7a9525
NFL llevará por primera vez un partido oficial a París en 2026
gustavo_petro_donald_trump_visita_eua_31c826adea
Trump recibirá a Gustavo Petro para disolver desacuerdos
AP_26033014206772_cf2f0a8eca
Trump anuncia acuerdo comercial con India tras llamada con Modi
publicidad

Más Vistas

1ac64bdf_be04_492b_b85b_bbec447d62e7_a692b6c7d1
Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
publicidad
×