EUA da por concluida la revisión del caso Epstein

Este domingo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio por terminada la revisión del caso de Jeffrey Epstein después de que se publicara la última tanda de documentos de la investigación.

Todd Blanche, fiscal general adjunto, aseguró en una entrevista para la cadena ABC News que la revisión del caso por tráfico sexual en contra del multimillonario, quien se quitó la vida en prisión en 2019, y su cómplice, Ghislaine Maxwell, quien cumple condena de 20 años de cárcel, "ha terminado".

El mismo Blanche también aseguró en entrevista, pero ahora para CNN, entender a las víctimas, quienes "quieren ser compensadas" por los abusos de Epstein, pero subrayó que la fiscalía no puede "crear pruebas o presentar un caso que no existe".

Las declaraciones del fiscal adjunto: realizó estas declaraciones después de que un grupo de 18 supervivientes de Epstein dijeran a través de un comunicado en conjunto que no se detendrán "hasta que se revele por completo la verdad y todos los perpetradores rindan cuentas".

En dicho documento también se denunció que los nombres y datos de algunas de las víctimas no fueron debidamente censurados para proteger su intimidad, algo que Blanche prometió corregir, aunque también dijo que representa solo el 0,001% de los casos.

El Departamento de Justicia publicó el pasado viernes tres millones de páginas de documentos del caso Epstein, la última prevista, en la que aparecen algunos mensajes entre el multimillonario y personalidades destacadas, como el magnate Elon Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

En 2008, Epstein se declaró culpable en Florida por cargos estatales por solicitar prostitución con una menor.

Según las autoridades, se suicidó en su celda de una prisión en Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por un caso federal de tráfico sexual.

El multimillonario tuvo una amistad con todo tipo de personalidades, como Trump o el expresidente Bill Clinton.

En 2025, el presidente de Estados Unidos se opuso a la revelación de los documentos de Epstein, denunciando una campaña de los demócratas en su contra, pero luego cambió de postura y firmó en noviembre la ley para su publicación tras constatar el apoyo que había dentro del Partido Republicano.

