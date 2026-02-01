ONG confirma liberación de 20 presos políticos en Venezuela

La Organización No Gubernamental "Foro Penal" indicó que al menos 20 presos políticos fueron liberados durante la jornada de este domingo en Venezuela.

De acuerdo con el presidente de la ONG, Alfredo Romero, entre los recluidos se encuentra el médico Pedro Fernández, quien fue detenido un día después de la canonización de José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

Al menos 20 presos políticos excarcelados el día de hoy. Seguimos verificando. — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 1, 2026

De acuerdo con la agencia EFE, la organización ha publicado diversos videos de los familiares reencontrándose con los detenidos tras recibir la medida de libertad.

Romero celebró que se mantenga el proceso de excarcelaciones luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciara el pasado viernes la propuesta de una ley de amnistía que pidió sea presentada en las "próximas horas" ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Entre los excarcelados también se encuentra el director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien había pasado más de cuatro años detenidos, acusado de los delitos de incitación al odio, terrorismo y "traición a la patria".

