Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
matrimonio_colectivo_nuevo_leon_cuando_es_cuanto_cuesta_9bfe8ce8e2
Nuevo León

Nuevo León invita a matrimonios colectivos el 14 de febrero

El programa es tanto para parejas jóvenes como a aquellas que han vivido en unión libre durante varios años y que desean regularizar su situación jurídica

  • 01
  • Febrero
    2026

El Gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría General de Gobierno, anunció la realización de una nueva edición de matrimonios colectivos, programada para el 14 de febrero de 2026, con el objetivo de brindar certeza jurídica a las parejas que aún no han formalizado su unión. La iniciativa se llevará a cabo en coordinación con la Dirección del Registro Civil y permitirá que las parejas contraigan matrimonio de manera gratuita.

¿Cuál es el objetivo de los matrimonios colectivos en Nuevo León?

De acuerdo con la autoridad estatal, el programa busca que las parejas participantes puedan asegurar los derechos legales de sus cónyuges y, con ello, contribuir al fortalecimiento del núcleo familiar. Para esta edición se prevé que alrededor de 1,800 parejas resulten beneficiadas.

La jornada de matrimonios colectivos forma parte de las acciones impulsadas por el Estado para promover la regularización del estado civil de las personas, facilitando el acceso a este trámite sin costo alguno.

¿Quiénes pueden participar en el programa?

Las autoridades informaron que no se requiere un perfil particular para participar en los matrimonios colectivos. Todas las parejas que no hayan formalizado legalmente su unión pueden registrarse y acudir al evento, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el Registro Civil.

El programa está dirigido tanto a parejas jóvenes como a aquellas que han vivido en unión libre durante varios años y que desean regularizar su situación jurídica.

Requisitos para el registro de matrimonios colectivos

Para completar el proceso de inscripción, las parejas interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

  • CURP de ambos contrayentes
  • Credencial para votar (INE) vigente de cada uno
  • exámenes prenupciales
  • llenar la solicitud correspondiente en la Oficialía del Registro Civil más cercana a su domicilio

En los casos en que alguno de los contrayentes sea divorciado o viudo, será necesario presentar el acta de divorcio o el acta de defunción certificada, según corresponda.

Dónde se realizarán los casamientos colectivos

El evento se desarrollará el 14 de febrero en el Gimnasio Nuevo León Unido, espacio que será habilitado para recibir a las parejas y llevar a cabo las ceremonias de manera organizada. La autoridad estatal exhortó a los interesados a realizar su registro con anticipación para facilitar la logística del evento.

Con esta acción, el Gobierno de Nuevo León reiteró su interés en promover el acceso a derechos civiles y apoyar a las familias mediante programas de carácter social.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_02_02_at_5_52_02_PM_7ae43e0066
Muere el obispo emérito de La Paz a los 75 años
625072145_1428450631983874_1574711142958908349_n_b015c2c960
Bendicen la construcción de la Cruz de la Misericordia
EH_UNA_FOTO_2026_02_02_T155505_036_caaa2eb224
Centros TAMUL fortalecen convivencia comunitaria en Tamaulipas
publicidad

Últimas Noticias

deportes_nfl_mexico_e2d67771c1
Anuncia la NFL un partido de la temporada 2026 en México
AP_26033834318214_9a4400bdaf
Elon Musk anuncia la fusión de sus empresas SpaceX y xAI
Whats_App_Image_2026_02_02_at_5_52_02_PM_7ae43e0066
Muere el obispo emérito de La Paz a los 75 años
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
EH_UNA_FOTO_2026_02_01_T124747_122_5be7d168b9
Celebra Tula su segundo 'Festival del Cabrito' en Tamaulipas
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
publicidad
×