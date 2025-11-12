Después de 238 de historia, el centavo de EUA dice adiós

Después de 238 años de historia del centavo estadounidense, este dice adiós.

Pues este miércoles, la Casa de la Moneda de Estados Unidos, ubicada en Filadelfia, acuñó el último centavo del país bajo la supervisión del tesorero Brandon Beach.

Hay que recordar que el pasado febrero, el presidente Donald Trump había ordenado a la Casa de la Moneda dejar de producir el centavo debido a su alto costo de producción.

La moneda, que en algún punto de la historia estadounidense fue lo suficientemente valiosa para comprar dulces y alimentar parquímetros o casetas de peaje, cuesta casi cuatro centavos, más de lo que vale la propia moneda.

Actualmente, la realidad de la moneda es una muy distinta a la de décadas pasadas, pues "vive" principalmente en frascos de monedas, cajones de objetos varios o bandejas de “deja un centavo/toma un centavo”.

El centavo sobrevivió a su hermano, el medio centavo, por 168 años y actualmente sobreviven el níquel, la moneda de diez centavos, el cuarto de dólar y las raramente vistas monedas de medio dólar y un dólar.

Sin embargo, pese a que la moneda parece obsoleta en los tiempos actuales, su eliminación es algo que está causando más problemas de los que se esperaba, especialmente para los minoristas.

Pues algunos comerciantes planean redondear los precios del níquel más cercano, lo que suele ser uno o dos centavos más. Otros les piden a sus clientes pagar con centavos para ayudar con suministro. Pero en algunos estados, los comerciantes podrían enfrentar problemas legales por redondear el precio, ya sea para arriba o abajo.

Además, cualquier ahorro por la discontinuación de la moneda de un centavo podría verse compensado por la necesidad de acuñar más níqueles, lo cual cuesta más dinero a la Casa de la Moneda de EUA que el centavo.

Pese a esto, la eliminación progresista del centavo ha sido "un poco caótica", esto según el director ejecutivo de Americans for Common Cents.

Según Weller, países como Canadá, Australia y Suiza eliminaron sus monedas de baja denominación y tuvieron directrices para después, pero en Estados Unidos esto no ocurre.

“Tuvimos una publicación en redes sociales (de Trump) durante el Super Bowl, pero ningún plan real sobre lo que los minoristas tendrían que hacer”, dijo, refiriéndose al anuncio del presidente en febrero.

Planes de redondeo ante la falta de centavos

Ante la escasez de centavos en Estados Unidos, comercios y autoridades han adoptado estrategias distintas para manejar los pagos en efectivo.

Algunas cadenas, como Kwik Trip, optaron por redondear a la baja los precios, absorbiendo la diferencia para no afectar a los clientes. Sin embargo, otros establecimientos se ven obligados a entregar el cambio exacto, pues leyes locales en estados como Delaware, Connecticut, Michigan y Oregón, además de varias ciudades, prohíben el redondeo.

La falta de una norma nacional ha generado confusión entre los minoristas, que enfrentan además restricciones legales vinculadas a programas federales como SNAP, donde el cobro debe ser preciso. Ante este panorama, asociaciones del sector han solicitado al Congreso estadounidense aprobar una legislación que regule el redondeo y permita una aplicación uniforme en todo el país.

Así, en medio de caos y sin un plan específico para su eliminación, una de las monedas más icónicas del mundo llega a su fin.

