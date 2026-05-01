Cae mujer en posesión de armas y animales exóticos en Edomex

Autoridades detuvieron a una mujer este viernes luego de ser encontrada en posesión de armas de fuego y una gran variedad de animales exóticos dentro de un inmueble del Estado de México.

Tras desplegar un cateo a un domicilio de la colonia Las Américas, en el municipio de Otumba, los elementos de seguridad encontraron 10 vehículos y cinco motocicletas, así como dos cargadores y municiones a granel.

Aseguran animales exóticos como caballos de carreras y un tigre de bengala

Sin embargo, también se encontraba en posesión de diversos ejemplares exóticos, tales como 12 caballos de carreras, tres tigres (uno de bengala y dos blancos), tres venados, dos gallos kikiriki, cuatro pavos reales, un mono araña, un zorro y diversos loros.

Ante este hallazgo, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, Unidad Nacional de Operaciones y efectivos de la Policía Federal Ministerial llevaron a cabo el aseguramiento de todo lo encontrado.

En tanto, los animales fueron trasladados hacia las dependencias correspondientes para constatar que se encuentren en buen estado físico y proceder con su resguardo.

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