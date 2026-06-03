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Internacional

Detienen a iraní por vender tecnología a programa nuclear de Irán

El Departamento de Justicia acusa a Jamshid Ghomi de violar sanciones al exportar equipos estadounidenses a entidades militares y nucleares iraníes

  • 03
  • Junio
    2026

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó este miércoles sobre la detención de un empresario tecnológico con doble nacionalidad estadounidense e iraní, acusado de vender ilegalmente tecnología estadounidense a entidades vinculadas con el programa nuclear y militar de Irán.

El detenido fue identificado como Jamshid Ghomi, fundador, propietario y director ejecutivo de la empresa Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), con sede en Teherán.

Acusan a empresario de violar sanciones de Estados Unidos contra Irán

De acuerdo con una denuncia penal federal, Ghomi presuntamente violó las sanciones impuestas por Estados Unidos al adquirir y exportar sofisticados equipos de redes, seguridad informática y sistemas de cifrado de origen estadounidense para clientes iraníes, entre ellos instalaciones nucleares y militares.

Según el comunicado del DOJ, las autoridades consideran que el empresario obtuvo importantes ganancias económicas al suministrar esta tecnología a la Organización de Energía Atómica de Irán y a otras entidades sujetas a sanciones internacionales.

"La División de Seguridad Nacional exigirá responsabilidades a quienes violen nuestras leyes para promover las ambiciones nucleares de Irán", declaró John A. Eisenberg, fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional.

Utilizó eBay, PayPal y empresas fachada para enviar tecnología

Las investigaciones señalan que entre 2011 y 2023, Jamshid Ghomi utilizó cuentas personales de eBay y PayPal, además de empresas fachada y agentes de transporte establecidos en los Emiratos Árabes Unidos, para enviar de manera ilegal equipos tecnológicos estadounidenses a Irán.

De acuerdo con las autoridades, estos envíos se realizaron sin obtener las licencias correspondientes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo encargado de supervisar el cumplimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia detalló que las ventas anuales de FPR superaban los 10 millones de dólares y abastecían a cientos de empresas y dependencias gubernamentales iraníes, muchas de ellas incluidas en listas de sanciones.

Aunque solo una parte de ese negocio estaba destinada a usuarios considerados altamente sensibles, las autoridades sostienen que dicho segmento incluía a organismos relacionados con el programa nuclear y el aparato militar iraní.

Podría enfrentar hasta 20 años de prisión

Ghomi, de 63 años y residente en Newport Coast, California, enfrenta cargos por conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Está previsto que comparezca este jueves ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Santa Ana, California. En caso de ser declarado culpable, podría recibir una sentencia máxima de 20 años de prisión.

La investigación es encabezada por la División de Investigación Criminal del IRS, en coordinación con la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, como parte de los esfuerzos de Washington para impedir el acceso de Irán a tecnología estratégica estadounidense.


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