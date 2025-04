Difunden imagen de la tumba del papa en Santa María la Mayor

Fiel a su estilo de vida sencillo y a los valores que predicó durante su pontificado, el Papa Francisco será sepultado en una tumba austera en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma.

La decisión, revelada por el Vaticano, está en línea con las instrucciones que el pontífice dejó en su testamento, confirmando su compromiso con la humildad incluso después de su muerte.

Ubicada entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza, la sepultura será marcada por una losa de mármol blanco que llevará solamente su nombre, FRANCISCUS, grabado en letras sobrias, así como una reproducción en plata de su cruz pectoral, uno de los símbolos más representativos de su papado.

Lejos del esplendor reservado históricamente para los papas, Francisco renunció a los ataúdes triples tradicionales, de ciprés, plomo y roble, y optó por un féretro de madera y zinc, más acorde con su espíritu franciscano.

El Vaticano detalló que los costos de la sepultura y los arreglos funerarios serán cubiertos por una donación previamente designada por el papa, siguiendo su voluntad expresa.

En una carta incluida en su testamento, Francisco dejó constancia de que un benefactor anónimo financiaría los gastos, canalizando los fondos a través del Capítulo Liberiano.

“He proporcionado instrucciones pertinentes a Rolandas Makrickas, comisario extraordinario del Capítulo Liberiano, para transferir la suma correspondiente a la Basílica Papal de Santa María la Mayor”, escribió.

