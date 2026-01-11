Incautan buque con más de 7,000 kilogramos de cocaína en España

Autoridades de la Armada Española aseguraron un buque cargueron que trasladaba alrededor de 7,000 kilos de cocaína por aguas del océano Atlántico.

Desde Cabo Verde hasta Madeira

Este hecho se registró a 535 kilómetros de las islas Canarias, cuando miembros del equipo policial intervinieron el buque de acción marítima Rayo, de la Armada.

Información preliminar señala que la embarcación con bandera de Camerún, buscaba entregarle la droga proveniente de Cabo Verde a una buena parte de narcolanchas en Madeira.

Este decomiso es uno de los mayores efectuados en Canarias. Será trasladado hacia el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

