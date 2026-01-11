Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
investigan_cabezas_en_ecuador_c9553af94b
Internacional

Localizan cinco cabezas humanas sobre costas de Ecuador

Las cabezas que estaban colgadas con sogas entre dos soportes de madera fueron localizadas junto a un letrero en la playa de Puerto López,

  • 11
  • Enero
    2026

 La policía de Ecuador informó el domingo el hallazgo de cinco cabezas desmembradas en la playa de una peligrosa población del suroeste del país andino, en medio de una ola de violencia imparable y un estado de excepción declarado por el gobierno.

Las cabezas que estaban colgadas con sogas entre dos soportes de madera fueron localizadas junto a un letrero en la playa de Puerto López, en la portuaria provincia de Manabí, señaló un reporte de la policía enviado a los medios, sin precisar más detalles.

Puerto López es un puerto pesquero artesanal ubicado 780 kilómetros al suroeste de Quito donde, según las autoridades, operan redes nacionales de narcotráfico que tienen vínculos con cárteles transnacionales que han utilizado a pescadores y sus pequeñas embarcaciones para sus actividades ilícitas.

Esto ha desencadenado episodios violentos en toda la provincia por la disputa del control del territorio y de las rutas para el tráfico de drogas.

Imágenes reproducidas por medios digitales ecuatorianos dejaron ver la sangrienta escena. El letrero de advertencia estaba dirigido a supuestos extorsionadores de pescadores de la población, que la policía atribuye a un conflicto entre grupos criminales.

El sábado, un día antes del hallazgo, la policía había informado en redes sociales que se realizaron acciones de control y supervisión en Puerto López para prevenir delitos, en medio de un estado de excepción declarado en nueve de las 24 provincias del país, incluida Manabí. La medida busca de contrarrestar la espiral de violencia, sobre todo en zonas costeras y restringe ciertos derechos ciudadanos como la inviolabilidad de domicilio.

Los controles en esa población costera aumentaron porque dos semanas previas se produjo una masacre que dejó seis muertos, y un segundo ataque armado dejó igual cantidad de fallecidos en Manta, también en la provincia de Manabí.

Con ello, Ecuador cerró el 2025 como el año más violento de su historia, al registrar más de 9.000 homicidios, según cifras oficiales, superando el récord que había alcanzado en 2023 con 8.248 muertes, y 2024 cerró con 7.063.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_trump_b38f02e829
Trump evalúa acción militar contra Irán por ataques en protestas
inter_trump_petroleo_cuba_2_ea7c200a82
Estados Unidos dejará que México envíe petróleo a Cuba
2025_12_22_T233952_Z_430339601_RC_2_YLIAKWTSE_RTRMADP_3_USA_TRUMP_OFFSHORE_WIND_EQUINOR_1024x681_8250b93f77
Trump impondrá aranceles de 25% a países que negocien con Irán
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_12_at_9_27_05_PM_3864925280
Brinda ayuda Protección Civil NL a 500 personas ante intenso frío
nl_x_a389e83830
¡Todo listo para el Día del Patrimonio de NL!
Whats_App_Image_2026_01_12_at_9_15_04_PM_6af5017a4f
Busca LABNL impulsar conexión artística colectiva
publicidad

Más Vistas

Estudiante_regio_fallece_mientras_esquiaba_990abb281a
Fallece estudiante regio al practicar esquí en Nuevo México
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Clausura KFC en Monterrey por intoxicación de una familia
EH_UNA_FOTO_2026_01_11_T123148_576_d89f6818ed
Enfrenta Nuevo León frío extremo y lluvias por tormenta invernal
publicidad
×