Maleta perdida en aeropuerto; así podrás evitar contratiempos

Aunque la mayoría de las maletas aparecen en 24-48 horas, la compensación mínima de la aerolínea puede ser insuficiente

  • 04
  • Marzo
    2026

Estás frente a la cinta de equipaje y tu maleta no aparece. La ansiedad puede ser inmediata, pero los primeros 30 minutos son determinantes. Conocer los pasos correctos te permite mantener el control y minimizar pérdidas.

¿Qué hacer si tu equipaje se pierde? Esto son los pasos inmediatos 

Aquí te presentamos los pasos esenciales para actuar de manera inmediata: 

  1. Dirígete al mostrador de la aerolínea: No abandones la zona de recogida. Cada compañía tiene un punto de atención para incidencias con equipaje.
  2. Rellena el Parte de Irregularidad de Equipaje (P.I.R.): Este documento oficial certifica la pérdida. Detalla características, marcas y señales particulares de tu maleta.
  3. Obtén tu número de reclamación y contacto directo: Guarda esta referencia; será tu principal vía de seguimiento.
  4. Pregunta por compensación inmediata: Muchas aerolíneas ofrecen kits de aseo o apoyo económico para cubrir necesidades básicas mientras localizan tu equipaje. 

maleta-perdida-aeropuerto-guia-esencial.jpg

Más allá de la aerolínea: la importancia de un seguro de viaje

Aunque la mayoría de las maletas aparecen en 24-48 horas, la compensación mínima de la aerolínea puede ser insuficiente. Un seguro de viaje ofrece soluciones inmediatas:

  • Cobertura por demora: dinero para comprar ropa y artículos esenciales si el equipaje tarda más de 8-12 horas. 
  • Cobertura por pérdida definitiva: indemnización completa si el equipaje se declara perdido tras varios días. 
  • Gestión simplificada: reportes y fotos del P.I.R. mediante aplicaciones de asistencia al viajero. 
  • Contar con un seguro de viaje confiable garantiza que perder tu maleta no arruine tu viaje, ya sea a la playa, la montaña o una ciudad extranjera. La prevención y la acción rápida son claves para mantener la tranquilidad y continuar tu experiencia sin sobresaltos. 

maleta-perdida-aeropuerto-guia-esencial.jpg

Checklist para maleta perdida en el aeropuerto

  • Mantente en la zona de llegadas. 
  • Localiza el mostrador de tu aerolínea. 
  • Completa el P.I.R. con detalle. 
  • Anota el número de reclamación y un contacto directo. 
  • Consulta sobre compensación inmediata para gastos esenciales. 
  • Considera un seguro de viaje con cobertura de equipaje. 
  • Guarda recibos de compras por demora del equipaje. 

