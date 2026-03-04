Crece 4.4% venta de vehículos nacionales al arranque de 2026

La industria automotriz de vehículos ligeros en México registró su mejor primer bimestre del año desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene registro en 2005.

Durante enero y febrero de 2026 se vendieron 250 mil 76 vehículos ligeros nuevos, lo que representó un crecimiento anual de 4.4%, equivalente a 10 mil 521 unidades adicionales, en un contexto donde los consumidores han mostrado cautela al inicio del año.

De acuerdo con el avance de resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, en febrero 2026 se reportaron 118,297 vehículos comercializados, 0.3% menos que en febrero 2025.



📄 Consulta el boletín de indicador:… pic.twitter.com/l8CPqgLRFG — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) March 4, 2026

Impulso pese a señales mixtas

De acuerdo con el Inegi, con información de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), además de Autos Orientales Picacho, Giant Motors Latinoamérica y Great Wall Motor México, el volumen comercializado en el primer bimestre fue el más alto para un periodo similar desde que se tiene registro.

El desempeño estuvo favorecido por el repunte observado en enero; sin embargo, en la comparación mensual se observó una corrección.

Respecto a enero de 2026, la venta de vehículos ligeros retrocedió 10.23%, luego de que en el primer mes del año se comercializaran 131 mil 779 unidades.

En la comparación anual mensual, febrero también mostró un ligero tropiezo: frente a febrero de 2025, las ventas registraron una disminución de 0.26 %.

Pese a la volatilidad mensual, el acumulado del primer bimestre confirma un arranque sólido para la industria automotriz en México, que continúa mostrando resiliencia en el mercado interno, aunque con consumidores que mantienen prudencia en sus decisiones de compra.

El comportamiento de los próximos meses será clave para determinar si el sector logra sostener la tendencia positiva durante el resto de 2026.

