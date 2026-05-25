Rogelio de los Santos, de Capital Tech comparecera en julio

Los directivos y socios de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Capital Tech comparecerán ante las autoridades en el mes de julio; según información pública, Rogelio “N” y Francisco “N”, junto con otros socios de la empresa, tienen programadas sus audiencias para los días 17, 27 y 31 de julio.

Capital Tech operaba mediante un esquema de pagarés quirografarios, a través del cual prometía altos rendimientos a los inversionistas a cambio de captar recursos.

Posteriormente, este capital se canalizaba en forma de créditos de corto plazo dirigidos a empresas dedicadas a la exportación e importación.

Este impago dejó un saldo de 135 acreedores afectados, con un monto acumulado de $815 millones de pesos.

Los afectados procedieron a interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía.

Este impago disparó la cartera vencida de la financiera, dejándola completamente sin capacidad económica para cubrir los intereses y el capital de sus inversionistas.

Ante la insolvencia financiera, Rogelio “N” encabezó la solicitud de concurso mercantil de la firma.

El Horizonte publicó en agosto pasado que CapitalTech Financial solicitó el concurso mercantil para responder a 135 accionistas que se estima que en conjunto depositaron $815 millones de pesos y a los cuales solo se les devolvería el 25% de sus inversiones.

Sin embargo, de ese grupo, varios no estuvieron conformes con el concurso mercantil y presentaron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por el delito de fraude y reclaman $160 millones de los $815 millones totales.

Rogelio “N” es una figura reconocida en el ecosistema empresarial, habiendo fungido como presidente del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey (Tec) y siendo fundador de Dalus Capital.

Es conocido como fundador, financiador de empresas en etapa inicial y un activo vinculador de negocios. Se desempeñó como socio gerente de Dalus Capital y Alta Ventures, además de presidir los consejos de administración de MFM Financial y del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera.

Su trayectoria incluye su participación como director en firmas como Wanderu, eFactor, Nuve, Energryn e Inmobly. Asimismo, es miembro de los consejos directivos del Tec de Monterrey, Auria Capital y del Consejo México-Estados Unidos para el Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC).

En 2013, fundó y asumió la presidencia de INCmty, el festival de emprendimiento más importante de Latinoamérica.

Es ingeniero mecánico por el Tec de Monterrey, cuenta con una maestría en Liderazgo Empresarial por Duxx y posee un título honorario de Babson College.

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