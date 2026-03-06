Ataque a escuela iraní con más de 160 muertos podría ser de EUA

Una explosión en una escuela de Irán dejó más de 165 personas muertas, en su mayoría niñas, durante un ataque militar que, según análisis de expertos e imágenes satelitales, probablemente fue causado por bombardeos de Estados Unidos. El incidente ocurrió mientras estudiantes asistían a clases en la Escuela Primaria Shajareh Tayyebeh, ubicada en la ciudad de Minab, al sureste de Teherán.

El ataque se produjo en el contexto de operaciones militares que involucraron a EUA e Israel contra objetivos asociados con la Guardia Revolucionaria de Irán. Hasta ahora, ninguno de los dos países ha asumido públicamente la responsabilidad del bombardeo.

Imágenes satelitales muestran destrucción en la escuela

Fotografías satelitales tomadas días después del ataque muestran que gran parte del edificio escolar quedó reducido a escombros. En las imágenes se observa una apertura en forma de media luna en el techo del plantel, un patrón que especialistas consideran compatible con municiones lanzadas desde el aire.

Expertos consultados indicaron que los daños visibles sugieren impactos directos de proyectiles de alta potencia. También señalaron que los cráteres y los agujeros ennegrecidos en varios edificios cercanos apuntan a múltiples detonaciones concentradas en la zona.

La explosión provocó la mayor cifra de víctimas civiles desde el inicio del conflicto, según reportes difundidos por medios estatales iraníes y organizaciones internacionales.

Ubicación de la escuela cerca de instalaciones militares

La escuela se encontraba junto a un complejo amurallado identificado en mapas como el Complejo Cultural Seyyed Al-Shohada, asociado con la Guardia Revolucionaria. En ese sitio también se encontraban instalaciones como una farmacia, un gimnasio y un campo deportivo.

Las imágenes satelitales muestran que al menos cinco edificios del complejo resultaron dañados durante el ataque. También se registraron impactos en estructuras vinculadas con las Brigadas Assef, una unidad de la marina de la Guardia Revolucionaria responsable de operaciones en el estrecho de Ormuz.

Especialistas señalan que la proximidad entre instalaciones militares y el centro educativo pudo influir en la selección del objetivo durante el operativo.

EUA inicia investigación sobre el ataque

El ejército de EUA inició una evaluación interna del incidente. Un funcionario estadounidense citado bajo condición de anonimato señaló que el ataque muy probablemente fue ejecutado por fuerzas estadounidenses, aunque la investigación continúa.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó durante una rueda de prensa que el caso se encuentra bajo análisis y que aún no se han presentado conclusiones oficiales.

Por su parte, el portavoz del Comando Central del ejército estadounidense, Tim Hawkins, indicó que no era apropiado emitir comentarios mientras el incidente sigue en investigación.

Condena internacional por la muerte de civiles

El ataque provocó críticas de organismos internacionales, incluido el secretario general de la ONU y diversas organizaciones de derechos humanos. Expertos en derecho internacional señalaron que atacar escuelas constituye una violación de las leyes que regulan los conflictos armados.

Juristas indicaron que los centros educativos son considerados objetos civiles y que los estudiantes y maestros deben ser protegidos durante cualquier operación militar.

El incidente también generó reportes de nuevas investigaciones sobre posibles ataques a otros centros educativos en territorio iraní.

Comentarios