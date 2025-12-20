El papa León XIV convoca a su primer gran consistorio

El papa León XIV ha convocado a los cardenales de todo el mundo a un consistorio de dos días, que se llevará a cabo el 7 y 8 de enero, informó el Vaticano este sábado.

La reunión se celebrará inmediatamente después de la clausura del Año Santo 2025, programada para el 6 de enero, y marca un momento clave en el inicio de su pontificado.

Un nuevo capítulo tras el Año Santo

Desde su elección el 8 de mayo, León XIV, el primer papa estadounidense, ha dedicado gran parte de sus primeros meses al cumplimiento de las actividades del Jubileo, incluyendo audiencias, misas especiales y encuentros con peregrinos.

Paralelamente, ha trabajado en cerrar asuntos pendientes heredados del pontificado del papa Francisco.

El inicio práctico de su pontificado

En este contexto, el consistorio de enero representa, en muchos sentidos, el inicio no oficial del pontificado de León XIV, al permitirle enfocarse por primera vez en su propia agenda pastoral y de gobierno.

Resulta significativo que haya convocado a todos los cardenales del mundo a Roma, reforzando el carácter colegiado de la reunión.

Un giro frente al estilo de Francisco

Durante su pontificado, el papa Francisco evitó en gran medida los consistorios como herramienta de gobierno, prefiriendo apoyarse en un pequeño grupo de ocho o nueve cardenales asesores.

León XIV, en cambio, parece apostar por una consulta más amplia dentro del Colegio Cardenalicio.

El Vaticano aclaró que este primer consistorio estará orientado a fomentar el discernimiento común y a ofrecer apoyo y consejo al Papa en la conducción de la Iglesia universal.

A diferencia de otros consistorios, no se nombrarán nuevos cardenales, ya que la reunión tendrá un carácter exclusivamente consultivo.

