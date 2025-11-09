Embajada de México abandona Perú tras ruptura de relaciones

La encargada de la Embajada de México en Perú, Karla Ornelas, abandonó el país en cumplimiento de una orden “perentoria” emitida por el Gobierno peruano, luego de que Lima anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas con México por el asilo otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez.

La Superintendencia Nacional de Migraciones confirmó en la red social X que Ornelas “realizó su control migratorio de salida y abandonó el país”, dando cumplimiento al plazo establecido por el presidente de transición peruano, José Jerí, quien calificó la decisión mexicana como un “acto inamistoso”.

La ruptura diplomática se suma a una serie de tensiones entre ambos países desde la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

En esa ocasión, el entonces embajador mexicano Pablo Monroy fue expulsado después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificara de “usurpadora” a la actual mandataria Dina Boluarte.

El canciller peruano, Hugo De Zela, acusó a los gobiernos de Claudia Sheinbaum y López Obrador de intervenir reiteradamente en los asuntos internos del país andino.

A su vez, el Congreso peruano declaró persona non grata a Sheinbaum, medida que el gobierno mexicano rechazó por considerarla “motivada por planteamientos falsos”.

Por su parte, el Gobierno de Perú anunció que propondrá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una modificación a la Convención de Caracas de 1954, argumentando que el derecho al asilo ha sido “tergiversado” para proteger a acusados de delitos comunes bajo el argumento de persecución política.

Betssy Chávez, procesada junto a Castillo por rebelión y conspiración tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, recibió asilo diplomático de México el pasado lunes, aunque su salida del país aún depende del salvoconducto que el gobierno peruano decida otorgarle.

