Internacional

Trump anuncia ataques terrestres contra supuestos narcos

El mandatario afirmó que Estados Unidos 'sabe todo sobre ellos' y que la nueva fase seguirá a los bombardeos en el Caribe y el Pacífico

  • 07
  • Diciembre
    2025

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que en los siguientes días se iniciarían ataques terrestres contra supuestos narcotraficantes en Latinoamérica, argumentando que su gobierno "sabe todo sobre ellos".

Estas declaraciones de Trump surgen en medio de las condenas internacionales a su campaña de bombardeos contra supuestas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico.

“Adoptamos una postura muy dura, y a la gente le gusta. El flujo de drogas hacia nuestro país por vía marítima cayó un 94 por ciento. Estoy intentando hallar de dónde viene el otro seis por ciento, porque tienen que ser las personas más valientes”, dijo el mandatario en un acto en la sede del Departamento de Estado.

Del mismo modo, hizo énfasis en que la siguiente etapa de estas operaciones incluirá ataques por tierra.

“Empezaremos a hacer lo mismo por tierra, ya que conocemos cada ruta, cada edificio y dónde viven (los sospechosos). Lo sabemos todo sobre ellos”, dijo.

Trump comentó además que “300,000 personas” murieron el año pasado en Estados Unidos a causa del consumo de drogas, asegurando que esta situación es "como una guerra" y que no dejará que siga pasando.


