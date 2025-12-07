Podcast
Nuevo León

PAN Santa Catarina prioriza bienestar animal en inicio de foros

El partido impulsa debates con ciudadanos y especialistas para generar políticas públicas locales que fortalezcan la protección y el respeto hacia los animales

  • 07
  • Diciembre
    2025

El Partido Acción Nacional (PAN) de Santa Catarina puso en marcha la serie de foros temáticos denominados “Acción y Futuro”, un ejercicio de participación ciudadana diseñado para construir la plataforma electoral del partido mediante el diálogo con especialistas y vecinos.

En su primera edición, el tema central fue el bienestar animal y su intrínseca relación con la salud pública, buscando establecer las bases para nuevas políticas locales.

El PAN municipal destacó que los encuentros servirán para replantear protocolos, fortalecer los reglamentos municipales y, a su vez, generar propuestas que impulsen mejoras en las leyes estatales y federales. 

El objetivo final de estos foros, que se realizarán una vez al mes, es integrar propuestas claras que se convertirán en iniciativas y políticas públicas concretas para Santa Catarina.

Educación y conciencia, el mayor desafío

El presidente del comité municipal, Policarpo Flores, subrayó la importancia del foro como herramienta para concientizar a la ciudadanía sobre el cuidado y respeto hacia los animales.

Flores relacionó el maltrato animal con la falta de educación y valores, haciendo un llamado a la formación desde el hogar.

“Creo que la educación no solo viene de la escuela, sino de la casa, y aquel que se educa bien en casa crece con esa educación. Todos aquellos que hemos visto que han maltratado a los animales, que han provocado la muerte, todos ellos quieren decir que no tuvieron una educación y una concientización por el valor de la vida”.

Trabajo de la mano con especialistas y ciudadanos

Por su parte, el presidente municipal del PAN en Santa Catarina, Daniel Partida, reiteró el compromiso de trabajar de la mano con la sociedad civil para lograr propuestas efectivas.

“Nosotros vamos a estar de la mano del ciudadano, de los especialistas, de los que le saben, pero es muy importante estar escuchando a la gente”, afirmó Partida, señalando que el diálogo será clave para abordar temas complejos y sensibles.

En el evento también estuvieron presentes el diputado federal, Víctor Pérez, y el diputado local, Miguel Lechuga.

Los foros "Acción y Futuro" buscan ser un espacio continuo de diálogo para definir la agenda política de Santa Catarina con miras a las próximas contiendas electorales.


