Europa reclama que el alto el fuego excluya a Líbano tras ataques

Europa reclamó este jueves que el alto al fuego acordado entre Estados Unidos e Irán excluya a Líbano, por lo que solicitó incluirlo.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, afirmó que los Gobiernos de España, Francia, Italia y Reino Unido también emitieron una postura similar previamente, tras la nueva ofensiva de Tel Aviv contra Beirut.

Bruselas y las capitales europeas reaccionaron así a la oleada de bombardeos sin precedentes lanzada por Israel, donde se contabilizaron más de 200 personas sin vida.

A través de redes sociales, la funcionaria europea mencionó que las acciones israelíes crean una fuerte tensión entre ambas partes, por lo que la tregua debería extenderse a Líbano.

"Hezbolá arrastró a Líbano a la guerra, pero el derecho de Israel a defenderse no justifica infligir una destrucción tan masiva. Los ataques israelíes mataron a cientos anoche, lo que hace difícil argumentar que tales acciones de mano dura caen dentro de la autodefensa. Las acciones israelíes están poniendo el alto el fuego entre EE. UU. e Irán bajo una enorme tensión. La tregua con Irán debería extenderse a Líbano. Hezbolá debe desarmarse. La Unión Europea apoya los esfuerzos de Líbano para desarmar a Hezbolá."

Hezbollah dragged Lebanon into the war, but Israel’s right to defend itself does not justify inflicting such massive destruction.



Israeli strikes killed hundreds last night, making it hard to argue that such heavy-handed actions fall within self-defence.



Israeli actions are… — Kaja Kallas (@kajakallas) April 9, 2026

La escala de la ofensiva, que incluyó más de un centenar de ataques contrael grupo Hezbolá. Sin embargo, estos lograron alcanzar zonas residenciales.

Por su parte, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, mencionó que los ataques israelíes "debilitan" la tregua, e insistió en que el Líbano debe ser "imperativamente cubierto por este alto el fuego".

Mientras que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, consideró "intolerable" el "desprecio por la vida y el derecho internacional" por parte de Netanyahu, al lanzar el ataque "más duro" contra el Líbano pese al alto el fuego.

"No debe haber impunidad ante estos actos criminales"

Además, reclamó a la Unión Europea que suspenda su acuerdo de asociación con Israel.

Suman 254 muertos y 1,165 heridos en ataques contra Líbano

Líbano elevó la cifra de víctimas a 254 muertos y 1,156 heridos tras la oleada de bombardeos israelíes perpetrados contra diferentes zonas de su territorio.

De acuerdo con la Defensa Civil libanesa, estas cifras se concentraron tras las operaciones de rescate, así como la recuperación de los cuerpos reportada en las zonas afectadas.

Aquí te presentamos la nota completa: Suman 254 muertos y 1,165 heridos en ataques contra Líbano

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