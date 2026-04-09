Brasil sanciona violencia vicaria con hasta 40 años de prisión

Brasil impulsó este jueves una ley que crea el crimen específico de violencia vicaria, con penas de hasta 40 años de prisión.

La aprobación de la medida llega pocos meses después de que un padre disparara contra sus hijos de ocho y 12 años respectivamente, antes de acabar con su vida, en el estado de Goiás.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó otra ley que impone a los agresores machistas el uso inmediato de tobillera electrónica, para todo caso en el que haya riesgo de vida para las mujeres o los niños.

Si el juez decide no imponer esta medida protectora, a partir de ahora deberá justificar expresamente la razón, además de detallar los motivos.

El uso de tobillera electrónica, que hasta ahora era considerado una medida excepcional, podrá ser determinado por los comisarios de policía cuando se trate de municipios donde no hay jueces.

La diputada izquierdista Fernanda Melchionna dijo que esta medida era "extremadamente eficaz", pero que estaba siendo "subutilizada" para combatir la violencia de género y que debía "convertirse en regla".

Secretario de Itumbiara asesinó a sus dos hijos

El secretario de Gobierno, Thales Naves Alves Machado, disparó contra sus dos hijos durante la madrugada del jueves 12 de febrero para después acabar con su vida.

De acuerdo con la Policía Militar de Brasil, el hijo mayor murió tras ser trasladado al Hospital Municipal Modesto de Carvalho, mientras que el menor lo hizo después de ser sometido a una cirugía de emergencia.

Según las versiones que circularon en redes sociales, el funcionario descubrió la presunta infidelidad de su esposa, por lo que decidió atentar contra la vida de sus hijos.

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