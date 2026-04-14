Estadounidenses rechazan ataques a Irán y prevé más inestabilidad

Según una encuesta de Ipsos y Reuters publicada el martes, una mayoría de estadounidenses desaprueba los recientes ataques militares de Estados Unidos contra Irán y anticipa que la estabilidad en Medio Oriente empeorará en el próximo año.

El sondeo revela que 60% de los encuestados desaprueba la ofensiva militar, frente a un 35% que la respalda, lo que refleja un rechazo mayoritario a la acción del gobierno estadounidense.

Además, el pesimismo domina la percepción sobre el futuro de la región: 52% considera que la estabilidad en Medio Oriente empeorará, mientras que apenas 19% cree que mejorará y 13% opina que se mantendrá igual.

En cuanto al nivel de información, la mayoría de los encuestados afirmó estar al tanto de los acontecimientos: 48% dijo haber escuchado mucho sobre los ataques y el reciente acuerdo de alto al fuego, y 44% indicó haber escuchado poco. Solo 7% señaló no tener conocimiento del tema.

Los resultados reflejan una opinión pública crítica frente a la intervención militar y con bajas expectativas sobre sus efectos en una región históricamente marcada por la tensión geopolítica.

Aprobación de ataques militares

Opinión Porcentaje Aprueba 35% Desaprueba 60% No contestó 4%

Impacto de estabilidad en Medio Oriente

Percepción Porcentaje Mejorará 19% Empeorará 52% Igual 13% No sabe 14% No contestó 3%

Lo último de la guerra

Posibles conversaciones: Se espera que el vicepresidente JD Vance lidere una posible segunda ronda de negociaciones con funcionarios iraníes si se celebra una reunión antes de que expire el alto el fuego la próxima semana, según informaron fuentes a CNN.

Puntos conflictivos: Ambas partes han propuesto la suspensión del enriquecimiento de uranio iraní, pero no logran ponerse de acuerdo sobre un plazo, según informaron funcionarios. Estados Unidos también exige el desmantelamiento de las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán y la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.

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