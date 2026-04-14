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Internacional

Trump intensifica críticas de nuevo al papa por guerra en Irán

Desde la Casa Blanca, Trump ha respondido con señalamientos directos, llegando incluso a calificar al líder religioso como débil

  • 14
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó su confrontación con el papa León XIV al cuestionar nuevamente su postura frente al conflicto con Irán y lanzar señalamientos sobre la situación interna en ese país.

A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense pidió que se le informe al pontífice sobre la represión en territorio iraní, al asegurar que miles de manifestantes han sido asesinados en las últimas semanas.

Trump insiste en señalar a Irán por represión interna

En su mensaje, el presidente afirmó que el gobierno iraní ha causado la muerte de al menos 42 mil manifestantes, a quienes describió como civiles desarmados, en medio de un contexto de protestas y tensiones internas.

Además, reiteró su postura en contra del desarrollo nuclear de Teherán, calificando como inaceptable que el país avance hacia la posesión de armamento nuclear, uno de los principales argumentos de su administración para justificar acciones en la región.

Las declaraciones forman parte de un cruce público que se ha intensificado en los últimos días, luego de que el pontífice expresara críticas hacia la ofensiva estadounidense en Medio Oriente y realizara llamados a frenar la guerra.

Desde la Casa Blanca, Trump ha respondido con señalamientos directos, llegando incluso a calificar al líder religioso como débil en temas de política internacional.

Papa León XIV mantiene postura contra la guerra

El pontífice, de origen estadounidense, ha reiterado en distintos espacios su rechazo a las acciones militares y ha insistido en la necesidad de buscar una salida pacífica al conflicto.

Durante su traslado hacia África, en la primera escala de su gira internacional, León XIV aseguró que no siente temor ante las críticas de la administración estadounidense y adelantó que continuará pronunciándose en favor de la paz.

Disputa se desarrolla en medio de conflicto en Medio Oriente

El intercambio de declaraciones ocurre en un contexto marcado por la guerra en la región, donde las diferencias entre posturas políticas y religiosas han quedado expuestas a nivel internacional.

Mientras Washington mantiene una línea firme frente a Irán, el Vaticano ha optado por insistir en el diálogo y la contención del conflicto, lo que ha derivado en este choque público entre ambos liderazgos.


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