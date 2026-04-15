Existen 27 denuncias penales contra Proyectos 9: Fiscalía

La empresa Proyectos 9 acumula al menos 27 querellas penales vinculadas a diversos desarrollos inmobiliarios; la ofensiva legal trasciende las fronteras de Nuevo León, incluyendo una denuncia por un proyecto ubicado en Quintana Roo.

De acuerdo con la Fiscalía General de Nuevo León, las múltiples carpetas de investigación en contra de la firma siguen sin definir un monto total, específicamente de 21 querellas.

Sin embargo, destacó que seis de las investigaciones contemplan un monto reclamado que asciende a más de 28 millones de pesos.

Se trata de un supuesto desarrollo turístico denominado “Bhriza del Mar”, promovido por la empresa LATITUD 40, S.A. de C.V., cuyos representantes ofrecieron departamentos bajo la promesa de contar con permisos en regla y un calendario de construcción sin contratiempos.

Según la denuncia, una inversionista realizó en agosto de 2021 la firma de tres contratos de compraventa, entregando más de $22.5 millones de pesos como anticipo por igual número de unidades; el proyecto, de acuerdo con lo pactado, debía concluir en diciembre de 2024.

No obstante, al visitar el sitio en enero de 2025, la compradora constató que no existía avance alguno ni indicios de obra, lo que derivó en la presentación de seis carpetas de investigación vinculadas a este desarrollo en particular.

El Horizonte publicó ayer que un grupo de afectados se manifestó frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ubicadas en la avenida Morones Prieto.

Los manifestantes exigieron celeridad en las investigaciones ante lo que califican como un incumplimiento sistemático en la entrega de departamentos adquiridos en preventa desde hace cinco años.

Según los afectados, el monto total del presunto fraude es aproximadamente de $5,000 millones de pesos.

Las víctimas incluyen clientes de diversos estados de México, así como inversionistas de Estados Unidos y Canadá.

Los departamentos, muchos de ellos liquidados en su totalidad, presentan nulos avances de construcción.

El fiscal general del Estado, Javier Flores Saldívar, sostuvo este lunes un encuentro con un grupo de afectados, a quienes aseguró que se intensificarán las diligencias ministeriales para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Las denuncias apuntan a un posible esquema de captación de recursos mediante la oferta y preventa de desarrollos que hasta ahora no se han materializado, y los inversionistas buscan recuperar su patrimonio y que se sancione a los responsables conforme a la ley.

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