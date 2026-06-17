Estos son los 14 puntos de acuerdo entre EUA-Irán, según CNN

Ante el anuncio realizado este domingo por el presidente Donald Trump sobre un acuerdo de paz con Irán, la agencia CNN difundió los 14 puntos de dicho borrador.

A lo largo del texto redactado de manera genérica, se constata la reapertura de Ormuz y exenciones a las sanciones impuestas a Teherán.

También se reitera que Irán menciona que "nunca fabricará armas nucleares", aunque el texto para poner fin a la guerra no ofrece detalles sobre las reservas de uranio enriquecido de Irán.

El acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, que ya fue firmado el pasado domingo de forma virtual, sugiere que Teherán podría acceder a fondos por valor de 300,000 millones de dólares.

Durante la cumbre del G7, el presidente Donald Trump afirmó que presentará él mismo el acuerdo y leerá "palabra por palabra" el documento para evitar malinterpretaciones en una rueda de prensa.

Trump consideró que nadie como él ha sido tan "duro" con Irán.

"Esto debería haber sido hecho por Clinton y por Barack Hussein Obama. Debería haber sido hecho por Biden, por Bush. Podría haber sido hecho por mucha gente. Esto lleva pasando desde 47 años", aseguró el mandatario republicano.

Tras meses de negociaciones y un frágil cese de hostilidades, el actual memorando abriría la puerta a 60 días de conversaciones en torno al acuerdo nuclear para asentar una paz duradera en Medio Oriente.

Estos son los 14 puntos difundidos por CNN sobre el presunto acuerdo de paz

A continuación, te presentamos una síntesis sobre los 14 puntos difundidos por la agencia:

La República Islámica de Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados en la guerra actual, declaran, al firmar este Memorando de Entendimiento, el cese inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes , incluido el Líbano , y se comprometen a no emprender acciones hostiles entre sí y a abstenerse de amenazar o usar la fuerza mutuamente.





, , y se comprometen a no emprender acciones hostiles entre sí y a abstenerse de amenazar o usar la fuerza mutuamente. La República Islámica de Irán y Estados Unidos se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial del otro , y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro.





, y a abstenerse de interferir en los asuntos internos del otro. La República Islámica de Irán y Estados Unidos se comprometen a negociar y alcanzar un acuerdo final en un plazo máximo de 60 días , prorrogable por mutuo acuerdo.





, prorrogable por mutuo acuerdo. Inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento, Estados Unidos levantará el bloqueo naval y evitará cualquier interferencia u obstrucción contra la República Islámica de Irán, y restablecerá el tráfico marítimo a su plena capacidad en un plazo máximo de 30 días . El tráfico de buques será proporcional al volumen de tráfico previo a la guerra por parte de la República Islámica de Irán. Estados Unidos también se compromete a retirar sus fuerzas de las zonas circundantes en un plazo de 30 días a partir de la firma del acuerdo final.





. El tráfico de buques será proporcional al volumen de tráfico previo a la guerra por parte de la República Islámica de Irán. Estados Unidos también se compromete a en un plazo de 30 días a partir de la firma del acuerdo final. Tras la firma de este Memorando de Entendimiento, la República Islámica de Irán adoptará de inmediato medidas para garantizar que el movimiento de buques mercantes desde el Golfo Pérsico al Mar de Omán y viceversa se reanude en un plazo de 30 días hasta alcanzar el volumen anterior a la guerra, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y la neutralización de las minas por parte de Irán.





y viceversa se reanude en un plazo de 30 días hasta alcanzar el volumen anterior a la guerra, teniendo en cuenta la necesidad de eliminar los obstáculos técnicos y la neutralización de las minas por parte de Irán. Estados Unidos se compromete, junto con sus socios regionales, a elaborar un plan integral, acordado por ambas partes, para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica de Irán , garantizando una financiación de al menos US$ 300.000 millones. El mecanismo de implementación de este plan, como parte del acuerdo final, se definirá en un plazo de 60 días.





, garantizando una financiación de al menos US$ 300.000 millones. El mecanismo de implementación de este plan, como parte del acuerdo final, se definirá en un plazo de 60 días. Estados Unidos se compromete a poner fin, en un calendario que se acordará como parte del acuerdo final , a todo tipo de sanciones actualmente impuestas a la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y todas las sanciones unilaterales estadounidenses, tanto primarias como secundarias.





, a todo tipo de sanciones actualmente impuestas a la República Islámica de Irán, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y todas las sanciones unilaterales estadounidenses, tanto primarias como secundarias. La República Islámica de Irán reitera que jamás producirá armas nucleares. La República Islámica de Irán y los Estados Unidos han acordado que el destino del material enriquecido y el de todas las demás cuestiones nucleares mutuamente acordadas , incluidas las necesidades nucleares de Irán, se abordarán adecuadamente en un acuerdo final. Dicho acuerdo final confirmará las disposiciones del presente artículo.





, incluidas las necesidades nucleares de Irán, se abordarán adecuadamente en un acuerdo final. Dicho acuerdo final confirmará las disposiciones del presente artículo. La República Islámica de Irán y Estados Unidos acuerdan que, a la espera de un acuerdo final, mantendrán el statu quo: Irán mantendrá el statu quo en su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones a Irán ni reforzará sus fuerzas en la región.





a Irán ni reforzará sus fuerzas en la región. Estados Unidos se compromete a que, inmediatamente después de la firma de este Memorando de Entendimiento y hasta la fecha del levantamiento de las sanciones, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expedirá exenciones para las exportaciones de petróleo crudo iraní , productos petroquímicos y sus derivados, y todos los servicios relacionados, incluidos los bancarios, los seguros, el transporte y similares.





, productos petroquímicos y sus derivados, y todos los servicios relacionados, incluidos los bancarios, los seguros, el transporte y similares. Estados Unidos se compromete a que, en vista del progreso de las negociaciones para un acuerdo final, los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán serán liberados y puestos a su plena disposición. Estos fondos, ya sea que se encuentren en la cuenta principal o hayan sido transferidos, se utilizarán para el pago final al beneficiario que determine el Banco Central de la República Islámica de Irán y estarán plenamente disponibles para su uso. Estados Unidos se compromete a expedir todos los permisos y licencias necesarios sobre esta base.





y estarán plenamente disponibles para su uso. Estados Unidos se compromete a expedir todos los permisos y licencias necesarios sobre esta base. La República Islámica de Irán y Estados Unidos acuerdan que se establecerá un mecanismo de implementación para supervisar la correcta aplicación del Acuerdo Final y el compromiso futuro con el mismo.





y el compromiso futuro con el mismo. Tras la firma de este Memorando de Entendimiento, y una vez recibidas garantías sobre el inicio de la aplicación de los Artículos 4, 5, 10 y 11 de este Memorando de Entendimiento , y la aplicación continua de estas medidas, la República Islámica de Irán y Estados Unidos entablarán negociaciones para un Acuerdo Final únicamente con respecto a los Artículos restantes.





, y la aplicación continua de estas medidas, la República Islámica de Irán y Estados Unidos entablarán negociaciones para un Acuerdo Final únicamente con respecto a los Artículos restantes. El acuerdo final será aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

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