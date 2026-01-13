EUA cancela estatus de protección temporal a inmigrantes somalíes

El gobierno del presidente Donald Trump anunció el martes que pondrá fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los inmigrantes de Somalia, en la más reciente medida en su agenda de deportación masiva.

La medida afecta a cientos de personas que son un pequeño subconjunto de inmigrantes con protecciones de TPS en Estados Unidos. Se produce durante la ofensiva de Trump contra esa inmigración en Minneapolis, donde viven muchos somalíes nativos y donde las protestas callejeras se han intensificado desde que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a una ciudadana estadounidense que se manifestaba contra la presencia de agentes federales en la ciudad.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que los somalíes afectados deben abandonar Estados Unidos antes del 17 de marzo, cuando expiren las protecciones existentes, extendidas por última vez por el expresidente Joe Biden.

“Temporal significa temporal”, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y añadió que la decisión pone “a los estadounidenses primero”.

El Servicio de Investigación del Congreso dijo la primavera pasada que la población somalí con TPS era de 705 entre casi 1,3 millones de inmigrantes con TPS. En su segundo mandato, Trump ha revertido protecciones a ciudadanos de diferentes países.

La secretaria de Seguridad Nacional dice que las condiciones en Somalia han cambiado

Noem insistió en que las circunstancias en Somalia “han mejorado hasta el punto de que (el país) ya no cumple con el requisito de la ley para el Estatus de Protección Temporal”.

Pero el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR, por sus siglas en inglés), que aboga por un trato justo para los musulmanes en Estados Unidos, criticó el reciente retroceso como un “ataque prejuicioso” que enviará a algunos somalíes de regreso a una nación inestable y devastada por la guerra.

“Esta decisión no refleja el cambio de las condiciones en Somalia”, dijo el CAIR en un comunicado emitido conjuntamente con su capítulo de Minnesota. “Al desmantelar las protecciones para una de las comunidades negras y musulmanas más vulnerables, esta decisión expone una agenda arraigada en la exclusión, no en la seguridad pública”.

Ubicada en el cuerno de África, Somalia es una de las naciones más pobres del mundo, y durante décadas, ha estado asediada por conflictos crónicos exacerbados por múltiples desastres naturales, entre ellos, severas sequías. Al-Shabab, una filial de Al Qaeda, controla distintas partes del país y, en los últimos años, ha llevado a cabo atentados con camiones bomba y otros ataques en Mogadiscio, la capital, en los que han muerto decenas de personas.

El Congreso estableció el programa de Estatus de Protección Temporal en 1990 para ayudar a los ciudadanos extranjeros que han huido de condiciones inestables y amenazantes en sus países de origen y viven en Estados Unidos. Permite que el poder ejecutivo designe un país, generalmente en incrementos de 18 meses, para que sus ciudadanos sean elegibles para ingresar a Estados Unidos y recibir estatus legal. Los ciudadanos del país designado que ya están en Estados Unidos y son elegibles para la protección pueden solicitar la designación al Departamento de Seguridad Nacional.

Si se aprueba, los beneficiarios pueden trabajar legalmente y están protegidos de la deportación, pero no hay un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía estadounidense y dependen de que el gobierno renueve la designación de TPS cada pocos años.

Los críticos dicen que, aunque estas designaciones presuntamente son temporales, se renuevan con tanta frecuencia que, esencialmente, se vuelven permanentes.

La designación de Somalia se remonta a la administración del primer Bush

Somalia recibió por primera vez la designación durante el mandato del presidente George H.W. Bush en medio de una guerra civil en 1991. El estatus se ha extendido durante décadas, más recientemente, por Biden en julio de 2024.

En el informe del Congreso de 2025 se indica que los somalíes habían recibido más de dos docenas de extensiones debido a la perpetua “inseguridad y el conflicto armado en curso que presentan serias amenazas para la seguridad de los retornados”.

Trump ha dirigido retórica racista contra los inmigrantes somalíes y ha acusado a los que radican en Minneapolis de defraudar masivamente los programas federales, cargos que renovó el martes al hablar en Michigan. Prometió, sin una base legal clara, “revocar la ciudadanía de cualquier inmigrante naturalizado de Somalia, o de cualquier otro lugar que haya sido condenado por defraudar a nuestros ciudadanos”.

En diciembre, el mandatario dijo que ya no quería somalíes en Estados Unidos, afirmando que “vienen del infierno” y “no contribuyen en nada”. No hizo distinción entre ciudadanos y no ciudadanos, ni ofreció ninguna opinión sobre el estatus migratorio.

El estatus temporal fue ampliado durante la presidencia de Joe Biden

El gobierno de Biden amplió en gran medida el número de personas amparadas por el Estatus de Protección Temporal, pero la administración de Trump ha buscado constantemente eliminar las protecciones de varias nacionalidades, incluidos 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos. Las acciones han provocado múltiples impugnaciones judiciales, pero en mayo pasado y nuevamente en octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió dos fallos de emergencia que permitieron que las revocaciones para los venezolanos continuaran mientras los casos judiciales avanzan.

Hasta el momento, se ignora qué tan rápido podrían ser expulsados del país los somalíes cubiertos por el TPS una vez que expiren sus protecciones. La mayoría de los intentos de la administración para acabar con una designación de TPS han terminado en los tribunales. Y las personas cubiertas por esa protección también pueden solicitar asilo u otras vías de inmigración para permanecer en Estados Unidos, aunque el gobierno de Trump ha dificultado esas opciones para los somalíes, así como para otras nacionalidades.

