EUA deberá obtener las respuestas correctas para terminar guerra

Estados Unidos deberá obtener las respuestas correctas por parte de Irán para finalizar la guerra.

Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las negociaciones con Irán están a la espera de recibir respuestas y que tienen que ser "correctas" para acabar con la guerra desatada desde el pasado 28 de febrero.

Durante sus declaraciones a medios, el mandatario republicano afirmó que intervino en Irán porque no tuvo opción debido a que "iban a tener un arma nuclear, pero eso iba a terminar pronto, de una forma u otra".

Ante los cuestionamientos sobre las consecuencias negativas para el bolsillo de los estadounidenses, aseguró que el precio del petróleo "va a caer en picado".

"Tenemos 1,600 barcos en el estrecho que están cargados de petróleo y que van a salir muy pronto", añadió.

Esto a pesar de que el petróleo intermedio de Texas (WTI) cotizó en los $101.19 dólares por barril, mientras que el crudo de brent lo hizo en $106.95 dólares por barril.

Esto provocó que las principales bolsas europeas sufrieran pérdidas generalizadas ante las renovadas tensiones en Medio Oriente. Este conflicto escaló después de que el líder supremo de Irán prohibiera que el uranio se enviara al extranjero, a pesar de ser una de las exigencias de Donald Trump para finalizar esta guerra.

Sobre una posible reanudación de los ataques sobre Irán, Trump aseguró que el gobernante israelí "hará todo" lo que el republicano le pida.

"El hará todo lo que yo quiera que haga. Es un admirador muy, muy leal", insitió.

Trump dio un nuevo ultimátum a Irán para cerrar en los próximos días un acuerdo para el fin definitivo del conflicto, en medio de un frágil alto el fuego iniciado el pasado 8 de abril.

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Mojtaba Jamenei prohíbe enviar uranio al extranjero

Ante el análisis de las propuestas para empujar a Estados Unidos e Irán hacia el fin del conflicto en Medio Oriente, el líder supremo Mojtaba Jameneí prohibió este jueves enviar uranio hacia el extranjero.

De acuerdo con una entrevista brindada a Reuters, el líder supremo mencionó que la postura de Irán se endurecerá ante una de las principales demandas de Estados Unidos.

Aquí te presentamos la nota completa: Mojtaba Jamenei prohíbe enviar uranio al extranjero

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