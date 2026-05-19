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Internacional

Trump da ultimátum a Irán para cerrar acuerdo nuclear

Explicó que el lunes estuvo a una hora de ordenar retomar la ofensiva, lo que habría puesto fin al alto el fuego vigente desde el pasado abril

  • 19
  • Mayo
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio este martes a Irán un ultimátum para cerrar en los próximos días un acuerdo nuclear que permita poner fin al conflicto.

En una rueda de prensa, el mandatario republicano afirmó que el plazo sobre el ataque contra la República Islámica fue aplazado por algunos días.

"Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un período de tiempo limitado"

Explicó que el lunes estuvo "a una hora" de ordenar retomar la ofensiva contra Irán, lo que habría puesto fin al alto el fuego vigente desde el pasado abril.

"No podemos permitirles aobtener un arma nuclear. Si tuvieran un arma nuclear, destruirían Israel rápidamente e irían detrás de Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y todo Medio Oriente. Sería un holocausto nuclear"

Dichas negociaciones entre Washington y Teherán tienen como objetivo poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos en Medio Oriente, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

Esto sucede después de que Irán afirmó que Estados Unidos obtendría una respuesta rápida y poderosa ante cualquier agresión perpetrada por su contrincante.

Irán tendrá respuesta 'rápida y poderosa' ante cualquier agresión

Irán advirtió este martes a Estados Unidos que no vuelva a cometer un “error de cálculo” porque responderá de manera "rápida, firme y poderosa” a cualquier nueva agresión".

Según el comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, el mayor general Ali Abdolahi, afirmó que sus Fuerzas Armadas tienen “el dedo en el gatillo” para responder de manera inmediata.

Aquí te presentamos la nota completa: Irán tendrá respuesta 'rápida y poderosa' ante cualquier agresión

 

 

 


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