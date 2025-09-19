Cerrar X
Internacional

EUA dejará de recomendar la vacuna contra el Covid

El panel de vacunas encabezado por Robert F. Kennedy Jr. votó a favor de dejar de recomendar la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos

  • 19
  • Septiembre
    2025

El comité asesor de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos aprobó un cambio significativo en la política de inmunización contra el Covid-19.

La instancia, cuya composición ha sido revisada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., votó en contra de mantener la recomendación universal de que todas las personas mayores de seis meses reciban la dosis anual.

En su lugar, el panel adoptó un enfoque denominado “shared clinical decision-making” o “decisión clínica compartida”. Bajo este modelo, los ciudadanos deberán evaluar junto con sus médicos si conviene recibir la vacuna, tomando en cuenta factores como edad, historial de salud y nivel de exposición.

Sin embargo, la resolución aún debe ser validada por la dirección del CDC para convertirse en guía oficial, pero ya ha generado un fuerte debate.

Para Kennedy Jr., crítico de las políticas de vacunación masiva, el cambio representa un triunfo de la autonomía individual frente a lo que considera excesos de las autoridades federales de salud.

Otro punto de discusión fue la propuesta de exigir receta médica para acceder a la vacuna, idea que finalmente fue rechazada por el comité.

De haberse aprobado, habría complicado el acceso en farmacias y centros comunitarios. Con el modelo de decisión compartida, se espera que las aseguradoras continúen cubriendo el costo de la inmunización, aunque su aplicación dependerá de cada caso particular.

 


Comentarios

