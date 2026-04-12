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Internacional

'Los buques que se acerquen a Ormuz violan la tregua': Irán

Este pronunciamiento de Irán se dio a conocer después de que Estados Unidos anunciara que empezará a bloquear el tráfico marítimo en los puertos de Irán

  • 12
  • Abril
    2026

La madrugada de este lunes, tiempo local, la Guardia Revolucionaria Iraní advirtió que cualquier buque militar que se acerque al Estrecho de Ormuz viola el armisticio.

Esta noticia se da después de que el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) anunciara el bloqueo a todo el tráfico marítimo en los puertos iraníes.

"La Guardia Revolucionaria de Irán advierte que cualquier buque militar que se acerque al Estrecho de Ormuz viola el alto el fuego", señaló Al Jazeera en la red social X.

Este pronunciamiento de Irán se dio a conocer después de que Estados Unidos anunciara que empezará a bloquear el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos de Irán.

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán", indicó el Centcom en un comunicado.

Las fuerzas estadounidenses "no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", aclaró la nota.

El anuncio por parte del Centcom de este domingo se produjo después de que Donald Trump dijera que se bloqueará el estrecho de Ormuz y acusara al gobierno iraní de mantener "ambiciones nucleares", al terminar las negociaciones de este sábado en Pakistán sin un acuerdo.


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