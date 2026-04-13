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Internacional

Irán lanza advertencia por bloqueo de EUA en el Golfo Pérsico

Teherán afirmó que ninguna terminal estará a salvo si sus puertos son atacados, en medio de la tensión por el control del estrecho de Ormuz

  • 13
  • Abril
    2026

Las tensiones en Medio Oriente escalaron este lunes luego de que las Fuerzas Armadas de Irán advirtieran que la seguridad en el Golfo Pérsico “es para todos o para nadie”, en respuesta al inminente bloqueo impulsado por Estados Unidos sobre el estratégico estrecho de Ormuz.

El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfaqari, lanzó la advertencia al señalar que, si los puertos iraníes son amenazados, ninguna terminal marítima en la región estará a salvo. En ese sentido, reiteró que Teherán mantendrá un control estricto del paso marítimo y restringirá el tránsito de embarcaciones vinculadas a países considerados enemigos.

No obstante, el funcionario precisó que otras embarcaciones podrán cruzar siempre que respeten las disposiciones impuestas por las autoridades iraníes, en un intento por mantener cierto flujo comercial bajo sus propias condiciones.

El anuncio ocurre horas antes de que entre en vigor el bloqueo marítimo estadounidense, previsto para las 08:00 horas, tiempo de México, que busca impedir el tránsito de buques hacia y desde puertos iraníes. La medida fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos, que aseguró que se aplicará a embarcaciones de todas las naciones.

La decisión de Washington se produce tras el fracaso de las negociaciones en Pakistán y en medio de nuevas acusaciones del presidente Donald Trump sobre las ambiciones nucleares de Irán, lo que ha elevado la confrontación entre ambas naciones.

El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, se mantiene como uno de los puntos más sensibles del conflicto, con implicaciones directas en el suministro energético global y la estabilidad de los mercados internacionales.


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