Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
a8b90fba17d98f0a4d19c230d1ba34cd16f816c5_0def64c6f7
Internacional

Trump publica una imagen como 'Jesucristo' tras criticar al papa

La ilustración fue pulicada tras criticar al papa León XIV, lo que reavivó el debate sobre religión, política y uso de inteligencia artificial

  • 13
  • Abril
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en la noche del domingo una imagen que parece ser creada por inteligencia artificial en la que se muestra encarnando a la figura de Jesucristo y aparentemente sanando a un enfermo postrado en una cama.

El presidente republicano subió esa imagen en su red social Truth y en ella también aparece rodeado de militares, sanitarios y una mujer civil rezando.

En el fondo de la imagen aparece la bandera estadounidense, dos águilas volando y soldados a modo de ángeles en el cielo, además de la estatua de la libertad y varias edificios y monumentos icónicos en Estados Unidos.

La publicación se produce horas después de que Trump arremetiera contra el papa León XIV y dijera que es "terrible en política exterior" aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a "dejar de complacer a la izquierda radical".

"El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

Te recomendamos: Trump arremete contra el Papa León XIV; lo califica de débil

Trump publicó otra imagen en su red la pasada noche en la que se ve una nueva creación aparentemente realizada con Inteligencia Artificial con una de sus característicos rascacielos pero edificado sobre la Luna y con forma de cohete.

Con esta imagen parece que el mandatario estadounidense alude al exitoso reciente viaje de la nave Orion, fabricada para la Nasa por Lockheed Martin Space Systems , que ha realizado una misión alrededor de la Luna para lograr fotografías de la cara oculta del satélite.

La misión del Artemis II culminó el pasado viernes con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

descarta_disculparse_con_leon_xvi_por_cosas_que_estan_mal_55dd0de78f
Descarta disculparse con León XIV porque dijo cosas que están mal
iran_papa_leon_6559bdf879
Presidente de Irán condena críticas de Trump al papa León XIV
trump_iran_buque_ormuz_d151875743
Trump amenaza con destruir buques iraníes tras bloqueo en Ormuz
publicidad

Últimas Noticias

fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
nodalangelaaguilar_1be87b7c_10b0a59ab6
Nodal pospone su boda religiosa con Ángela Aguilar: esto sabemos
cemex_eh_c7a3306329
Cemex fortalece su portafolio con concreto antihumedad
publicidad

Más Vistas

INFO_7_VERTICAL_4_7562aba266
Muere Paco Silva, ícono de la cumbia regiomontana
Whats_App_Image_2026_04_11_at_09_50_29_a439810931
Samuel García cierra gira en Asia reforzando preparación
magnicharters_suspende_vuelos_programados_por_semanas_794536f812
Aerolíneas alistan plan por Magnicharters; desaparecen empleados
publicidad
×