EUA envía a El Salvador a 238 criminales del Tren de Aragua

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la llegada de 238 pandilleros del Tren de Aragua, quienes fueron extraditados desde Estados Unidos.

Estos individuos serán recluidos en el Centro de Reclusión para Terroristas (CECOT), una cárcel de máxima seguridad, por un período de un año, con la posibilidad de que este período sea renovable.

Bukele destacó que la extradición se llevó a cabo gracias a un acuerdo entre su gobierno y el de Estados Unidos. Además, mencionó que Estados Unidos pagará una tarifa reducida por la reclusión de estos delincuentes, mientras que El Salvador asumirá un costo más elevado por su recepción.

Además de los 238 pandilleros del Tren de Aragua, también llegaron 23 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable). The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

Esto forma parte de los esfuerzos del gobierno de El Salvador para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad en el país.

El traslado también fue confirmado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien en enero visitó El Salvador.

We have sent 2 dangerous top MS-13 leaders plus 21 of its most wanted back to face justice in El Salvador. Also, as promised by @POTUS, we sent over 250 alien enemy members of Tren de Aragua which El Salvador has agreed to hold in their very good jails at a fair price that will…