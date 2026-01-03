EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar

María Corina Machado proclama “la hora de la libertad”

La líder opositora María Corina Machado aseguró que Venezuela ha entrado en una etapa decisiva hacia la libertad, luego de que Nicolás Maduro comenzara a enfrentar, según afirmó, a la justicia internacional por crímenes cometidos contra ciudadanos venezolanos y de otras naciones.

En un comunicado dirigido a los venezolanos, Machado sostuvo que, ante la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada, el gobierno de Estados Unidos “cumplió su promesa de hacer valer la ley”, lo que abre el camino para que la soberanía popular y la soberanía nacional vuelvan a regir en el país.

“Llegó la hora de poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, afirmó.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Machado destacó que la lucha sostenida durante años por la oposición democrática “ha valido la pena” y aseguró que los acontecimientos actuales responden al mandato ciudadano expresado el 28 de julio, fecha en la que, según señaló, los venezolanos eligieron a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo del país.

En ese sentido, exigió que González Urrutia asuma de inmediato su mandato constitucional y sea reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados.

“Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, subrayó, al tiempo que llamó a los ciudadanos a mantenerse vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete una transición democrática.

La dirigente opositora también dirigió mensajes específicos a los venezolanos dentro y fuera del país.

A quienes permanecen en territorio nacional les pidió estar atentos a próximas instrucciones que serán difundidas por canales oficiales, mientras que a la diáspora venezolana los instó a movilizarse y a activar el respaldo de gobiernos y ciudadanos del mundo para la reconstrucción del país.

“Esta transición nos necesita a todos”, concluyó Machado, quien cerró su mensaje afirmando: “Venezuela será libre”.

Trump adelanta mayor involucramiento de EUA en Venezuela tras retiro de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno está evaluando los próximos pasos respecto a Venezuela, luego de retirar a Nicolás Maduro para que enfrente a la justicia estadounidense.

Durante declaraciones recientes, Trump señaló que la decisión se está tomando “en este momento” y subrayó que no se puede permitir que otros actores “salgan y simplemente se queden donde estaban”, por lo que Estados Unidos tendrá un papel activo en el proceso.

“Vamos a estar muy involucrados en ello. Queremos libertad para la gente y queremos tener una gran relación”, expresó.

Trump aseguró que el pueblo venezolano “está muy, muy feliz” y sostuvo que existe un fuerte respaldo hacia Estados Unidos.

En su discurso, calificó al anterior gobierno venezolano como “una dictadura o algo peor” y describió la situación del país como “terrible”.

Asimismo, vinculó a Venezuela con el tráfico de drogas y la violencia, al afirmar que “un número tremendo de personas fueron asesinadas a través de las drogas”, y acusó al régimen de haber enviado a Estados Unidos criminales, personas con problemas mentales y delincuentes en grandes cantidades.

“Eso es imperdonable”, concluyó.

Maduro fue capturado mientras dormía; será juzgado en EUA

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, habrían sido capturados por una unidad de élite de la Fuerza Delta de Estados Unidos mientras dormían en su residencia.

De acuerdo con medios estadounidenses, el operativo se llevó a cabo durante la madrugada del sábado, cuando ambos fueron detenidos sin que se reportara resistencia. Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido una confirmación oficial sobre estos hechos.

Por su parte el presidente Donald Trump señaló que durante la incursión militar se regsitraron personas heridas, sin reporte de muertos. Confirmó además que tanto Maduro como su esposa son trasladados a Estados Unidos.

El mandatario, identificado como líder de la izquierda latinoamericana, habría sido trasladado a Estados Unidos y enfrentaría un proceso judicial en Nueva York, donde sería juzgado por presuntos cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

Venezuela solicita reunión urgente de la ONU

En medio de la escalada de tensión, el canciller Yvan Gil informó que Venezuela solicitó de manera formal una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al señalar que dicho organismo es el responsable de hacer valer el derecho internacional y garantizar la paz y la seguridad global.

A través de un comunicado oficial, Gil subrayó que “la República Bolivariana de Venezuela se reserva el derecho inherente a la legítima defensa, en virtud del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, a fin de proteger a su población, su soberanía e integridad territorial”.

Por su parte, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunció que los ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos impactaron objetivos civiles, incluyendo edificios habitados. En un mensaje dirigido a la población, llamó a mantener la calma y a no “facilitarle las cosas al enemigo invasor”.

Cabello exhortó además a los organismos internacionales a pronunciarse ante lo que calificó como agresiones que han provocado víctimas civiles.

Rusia exige aclarar paradero de Nicolás Maduro tras ataques

El Gobierno de Rusia exigió este sábado que se aclare de inmediato el paradero del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, luego de que presuntamente fueran sacados del país “por la fuerza” como consecuencia de la agresión estadounidense.

A través de un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso señaló que esta situación debe ser esclarecida sin demora, ante la gravedad de los hechos denunciados.

"Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EUA", apuntó en el comunicado.

Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU.



Si realmente tuvo lugar, es una violaсión grave de la soberanía de un Estado independientehttps://t.co/ns9u3KqU9X pic.twitter.com/YcvW73NJEn — Cancillería de Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) January 3, 2026

Posible violación de soberanía

La cancillería rusa advirtió que lo ocurrido con el mandatario venezolano, “en caso de ser verdad”, constituiría una violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, así como de los principios fundamentales del derecho internacional

Vicepresidenta venezolana: se desconoce el paradero de Maduro

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez aseguró que se desconoce el paradero de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, al tiempo que exigió al gobierno de Estados Unidos una prueba a la vida.

Nicolás Maduro fue extraído vía aérea de Venezuela

El presidente de Donald Trump afirmó este viernes que Estados Unidos ejecutó una ofensiva “a gran escala” en Venezuela, operación en la que fueron capturados el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, quienes habrían sido trasladados fuera del país.

El anuncio fue realizado por el propio Trump mediante un me

nsaje difundido en su plataforma Truth Social, donde aseguró que la acción se llevó a cabo en coordinación con agencias de seguridad y de aplicación de la ley estadounidenses. No se ofrecieron, sin embargo, detalles operativos ni evidencia independiente que respalde la afirmación.

Trump informó que ofrecerá más información en una conferencia de prensa prevista para este sábado a las 11:00 horas, desde su residencia de Mar-a-Lago.

Las declaraciones se dan en un contexto en el que Trump ha endurecido de manera constante su retórica contra el gobierno de Maduro. Durante meses, el mandatario estadounidense ha reiterado que considera al líder venezolano como un gobernante ilegítimo y ha acusado a su administración de vínculos con el narcotráfico, corrupción y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

En discursos recientes y mensajes previos en redes sociales, Trump había advertido que “todas las opciones estaban sobre la mesa” respecto a Venezuela, al tiempo que insistía en que su gobierno no permitiría que el país sudamericano continuara, en sus palabras, como una “amenaza para la estabilidad del hemisferio”.

EUA bombardeo instalaciones militares en Venezuela

Al menos siete detonaciones, por él sobrevuelo de aeronaves a baja altura, se registraron alrededor de las 2:00 de la madrugada de este sábado (hora local) en Caracas, capital de Venezuela, lo que generó alarma entre la población.

En diversos sectores de la ciudad, vecinos salieron apresuradamente de sus viviendas ante el estruendo de las explosiones, algunas de las cuales pudieron observarse a la distancia desde distintos puntos de la capital.

El complejo militar con mayor reconocimiento del país, más conocido como el "Fuerte Tiuna" habría sido blanco de los ataques aéreos.

Los habitantes y personal militar de las instalaciones fueron evacuados buscando un resguardo cercano ante las grandes explosiones que recibieron por los helicópteros que estuvieron sobrevolando la zona durante unos minutos.

Reportes de medios locales confirmaron además el bombardeo de la casa del ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, donde no se ha confirmado hasta el momento alguna cantidad de personas heridas.

Gobierno de Venezuela llama a la movilización

Después de recibir estos ataques, el gobierno del país sudamericano se pronunció ante estos hechos de una forma defensiva al mencionar algunas situaciones de guerra de hace más de cien años, dando a entender que el país no se dejara someter por ningún otro territorio.

“La República de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresion militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América” “El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela” “Tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del de recho inalienable de decidir su destino” “El gobierno Bolivariano llama a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista” “Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su Independencia “

Los hechos se producen en un contexto de creciente tensión regional, luego de que en días recientes el ejército de Estados Unidos intensificara operaciones contra presuntas embarcaciones utilizadas para el contrabando de drogas en la zona.

Cabe recordar que el viernes, Venezuela manifestó su disposición a entablar negociaciones con Washington para cooperar en el combate al narcotráfico.

Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de buscar un cambio de gobierno y el control de las amplias reservas petroleras del país, a través de una campaña de presión que, según afirmó, inició en agosto con un despliegue militar significativo en el mar Caribe.

