Internacional

Trump lanza advertencia a Delcy Rodríguez tras captura de Maduro

Donald Trump condicionó el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela y advirtió consecuencias severas si no actúa conforme a EUA

En un giro para la crisis política en Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una severa advertencia a Delcy Rodríguez, quien será declarada presidenta interina del país tras la reciente captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Durante una entrevista telefónica con The Atlantic Magazine este domingo, el mandatario republicano fue enfático al señalar que el reconocimiento de Rodríguez está condicionado a sus acciones inmediatas.

"Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro", sentenció Trump.

Rodríguez asumirá la presidencia interina de Venezuela por orden del Tribunal Supremo de Justicia, tras la captura de Maduro en una operación militar de EUA. Según el pronunciamiento oficial leído por la magistrada Tania D’Amelio, la Sala Constitucional dictaminó que Rodríguez ejerza todas las facultades presidenciales para garantizar la estabilidad administrativa y la defensa nacional.

A pesar de la caída de Maduro, la administración de Trump dejó en claro que no ve a la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, como la figura para encabezar el nuevo gobierno.

El secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó esta postura al descartarla para liderar la transición. Esta declaración respalda los comentarios previos de Trump, quien aseguró que Machado no cuenta con "el apoyo y el respeto" necesarios para impulsar el cambio en el país sudamericano.

La situación en Venezuela sigue siendo crítica. El ministro de Defensa venezolano, Vladímir Padrino, denunció el actuar de las tropas estadounidenses que ejecutaron la denominada "Operación Resolución Absoluta".

Acusó a los militares de asesinar "a sangre fría" a miembros del equipo de seguridad presidencial, soldados y civiles.

Aunque el mando venezolano no ha dado datos oficiales, medios de comunicación en Estados Unidos reportan que al menos 80 civiles fallecieron durante el despliegue operativo.


