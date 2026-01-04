Podcast
Internacional

Chavistas exigen a Trump la liberación de Maduro y su esposa

Simpatizantes del movimiento se movilizaron en la capital de Venezuela para exigir a Donald Trump la liberación de Maduro y Cilia Flores tras su captura

A poco más de un día de la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, cientos de simpatizantes del movimiento chavista se movilizaron en la capital de Venezuela para exigir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la liberación de estos.

"El imperio los secuestró. ¡Los queremos de vuelta!", era lo que se podía leer en varias imágenes de Maduro, algunas junto a Flores, que portaban los asistentes.

Los manifestantes también llevaron imágenes del fallecido mandatario Hugo Chávez, banderas del país, camisetas y gorras alusivas al chavismo; los manifestantes marcharon por varias cuadras de una de las principales avenidas de Caracas.

La manifestación terminó cerca de la oficina de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien el Tribunal Supremo ordenó el sábado asumir como mandataria interina.

En la movilización de chavistas también se encontraban algunos ministros, diputados y otras autoridades, entre ellas la titular de Salud, Magaly Gutiérrez, quien, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, acusó al gobierno de Trump de "secuestrar" a Maduro y a la primera dama durante un ataque que calificó de "vil y cobarde".

La ministra también denunció que Estados Unidos ha "bombardeado instalaciones de salud", entre ellas, almacenes con insumos en el estado costero de La Guaira, cercano a Caracas.

Por último, la funcionaria aseguró que el oficialismo estará en "movilización permanente" hasta que Maduro y Flores, a quienes consideró "secuestrados", estén de vuelta en el país y el líder chavista "gobernando junto a su pueblo".

En la movilización también estuvo presenta Rosinés Chávez, hija de Hugo Chávez, y actual presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), quien dijo que están defendiendo la patria.

Tras su detención, Nicolás Maduro y Cilia comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en EUA.


