Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Nuevo León

Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos

La organizadora, identificada como Ingrid Ornela Jasso, habría obtenido dicha cantidad mediante aportaciones que iban desde 50,000 pesos hasta 2 millones

  • 03
  • Enero
    2026

Una mujer señalada por organizar “tandas millonarias” bajo un presunto esquema piramidal o Ponzi habría defraudado a por lo menos 100 personas en el municipio de Apodaca, de acuerdo con un grupo de afectados que ya inició acciones legales.

Según los testimonios, la organizadora, identificada como Ingrid Ornela Jasso, habría obtenido hasta 27 millones de pesos mediante aportaciones que iban desde 50,000 pesos hasta 2 millones de pesos, con la promesa de altos rendimientos en corto plazo.

¿Cómo operaban las “tandas millonarias”?

Las afectadas señalaron que durante 15 años la mujer organizó tandas tradicionales; sin embargo, desde hace aproximadamente dos años comenzó a ofrecer esquemas con ganancias elevadas, lo que marcó el inicio del presunto fraude.

“Primero eran tandas normales, pero después empezó a ofrecer rendimientos que no eran reales. Decía: mete 50,000 pesos y recibe 80,000. Ahí fue cuando se volvió una pirámide”, relató para El Horizonte, Marina, una de las afectadas.

De acuerdo con los testimonios, el dinero de nuevas aportaciones se utilizaba para cubrir pagos previos, sin que existiera una actividad real que generara los rendimientos prometidos.

Pérdidas millonarias y falta de comprobantes

Marina explicó que ella entregó cerca de 200,000 pesos y que desde hace semanas la mujer dejó de responder llamadas y mensajes.

“El problema es que no firmaba ningún documento, todo era de palabra”, señaló.

Otros casos refieren montos mayores.

“A un señor de Guadalajara le quitó 1 millón 200 mil pesos y no le regresó nada”, afirmó.

También se reportan pérdidas de 420,000, 150,000 y hasta 2 millones 800,000 pesos, en un caso donde la afectada entregaba 130,000 pesos semanales.

a5dd5a1e-e528-4c10-b243-b58ab8e16407.jpg

Cambio de domicilio y denuncias

Las personas afectadas indicaron que, tras intentar localizarla, la mujer cambió de domicilio, así como el de familiares cercanos.

“Varias afectadas fueron a buscarla y al día siguiente ya nadie vivía ahí”, relató Marina.

Lo último que supieron es que la señalada habría estado internada en un hospital del IMSS, presuntamente por una sobredosis de calmantes, versión que no ha sido confirmada de manera oficial.

ingrid jasso tandera estafa 100 regias 27 millones.jpg

Avanza la investigación pese a dificultades

Algunas víctimas ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado; no obstante, reconocen que existen complicaciones para integrar la carpeta de investigación, principalmente por la falta de contratos o comprobantes que acrediten las aportaciones.

Las autoridades continúan con la revisión del caso, mientras el número de personas afectadas podría aumentar conforme más víctimas decidan denunciar.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_03_T114001_249_6a0dd390f4
Incluyen a Drake en demanda por presunto fraude digital
5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
datos_biometricos_frontera_7d149d7f92
Aplica EUA toma de fotografías y datos biométricos a extranjeros
publicidad

Últimas Noticias

critics_choice_award_donde_y_cuando_ver_nominados_y_favoritos_9f3f0e762a
Critics Choice Awards 2026: quiénes son los nominados y favoritos
Whats_App_Image_2026_01_03_at_6_11_12_PM_037d242d63
Celebran venezolanos en Monterrey: 'Me veo regresando'
cruz_azul_ficha_agustin_palavecino_trueque_necaxa_clausura_2026_f0a44a3b96
Prepara Cruz Azul llegada de Palavecino por trueque con Necaxa
publicidad

Más Vistas

5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
elementos_de_seguridad_aerea_14eeb4b4e1
Desvían vuelo Madrid- Monterrey a Canadá por muerte de pasajero
publicidad
×