Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos

Una mujer señalada por organizar “tandas millonarias” bajo un presunto esquema piramidal o Ponzi habría defraudado a por lo menos 100 personas en el municipio de Apodaca, de acuerdo con un grupo de afectados que ya inició acciones legales.

Según los testimonios, la organizadora, identificada como Ingrid Ornela Jasso, habría obtenido hasta 27 millones de pesos mediante aportaciones que iban desde 50,000 pesos hasta 2 millones de pesos, con la promesa de altos rendimientos en corto plazo.

¿Cómo operaban las “tandas millonarias”?

Las afectadas señalaron que durante 15 años la mujer organizó tandas tradicionales; sin embargo, desde hace aproximadamente dos años comenzó a ofrecer esquemas con ganancias elevadas, lo que marcó el inicio del presunto fraude.

“Primero eran tandas normales, pero después empezó a ofrecer rendimientos que no eran reales. Decía: mete 50,000 pesos y recibe 80,000. Ahí fue cuando se volvió una pirámide”, relató para El Horizonte, Marina, una de las afectadas.

De acuerdo con los testimonios, el dinero de nuevas aportaciones se utilizaba para cubrir pagos previos, sin que existiera una actividad real que generara los rendimientos prometidos.

Pérdidas millonarias y falta de comprobantes

Marina explicó que ella entregó cerca de 200,000 pesos y que desde hace semanas la mujer dejó de responder llamadas y mensajes.

“El problema es que no firmaba ningún documento, todo era de palabra”, señaló.

Otros casos refieren montos mayores.

“A un señor de Guadalajara le quitó 1 millón 200 mil pesos y no le regresó nada”, afirmó.

También se reportan pérdidas de 420,000, 150,000 y hasta 2 millones 800,000 pesos, en un caso donde la afectada entregaba 130,000 pesos semanales.

Cambio de domicilio y denuncias

Las personas afectadas indicaron que, tras intentar localizarla, la mujer cambió de domicilio, así como el de familiares cercanos.

“Varias afectadas fueron a buscarla y al día siguiente ya nadie vivía ahí”, relató Marina.

Lo último que supieron es que la señalada habría estado internada en un hospital del IMSS, presuntamente por una sobredosis de calmantes, versión que no ha sido confirmada de manera oficial.

Avanza la investigación pese a dificultades

Algunas víctimas ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado; no obstante, reconocen que existen complicaciones para integrar la carpeta de investigación, principalmente por la falta de contratos o comprobantes que acrediten las aportaciones.

Las autoridades continúan con la revisión del caso, mientras el número de personas afectadas podría aumentar conforme más víctimas decidan denunciar.

