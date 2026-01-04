Podcast
Deportes

El Beisbol en Venezuela volverá el próximo 7 de enero

La Liga Venezolana de Beisbol anunció que su calendario se reanudará el próximo miércoles, un día después de que anunciara su suspensión de manera indefinida

  • 04
  • Enero
    2026

Después de que la Liga Venezolana de Beisbol (LVBNP) anunciara su suspensión de manera indefinida tras la detención de Nicolás Maduro, ya se sabe cuándo volverá.

Y es que, este domingo, la liga anunció que su calendario se reanudará el próximo miércoles 7 de enero.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la LVBP señaló que junto a los equipos participantes darán a conocer "oportunamente" la reestructuración del calendario, con el objetivo, dijo, de garantizar el desarrollo de la competición.

La liga suspendió los encuentros este sábado 3 de enero, después de que Estados Unidos llevara a cabo una operación militar en Caracas y en otros estados del país, en los que se incluyeron bombardeos a territorio venezolano.

De acuerdo con el gobierno del país, el ataque dejó víctimas civiles y militares, aunque no ha precisado cuántas.

En el operativo fueron capturados Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.

Según la agencia de noticias EFE, ambos comparecerán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York en la que será su primera audiencia en Estados Unidos.

La noche del sábado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumiera el cargo de presidenta encargada tras la captura de Maduro, sin que haya establecido una fecha específica para la ceremonia de juramentación.


