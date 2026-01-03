Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
2025_ano_avances_violencias_contra_mujeres_nl_345a7faf66
Nuevo León

Destacan avances en atención en violencia contra la mujer en 2025

Con base a una estrategia, se permitió llevar a cabo el reconocimiento, prevención y denuncia de la violencia ejercida contra las mujeres

  • 03
  • Enero
    2026

La Secretaría de las Mujeres otorgó más de 150,000 servicios a mujeres y sus hijos en centro de atención y refugios durante este 2025.

Expanden cobertura de servicios de atención

La titular de la dependencia, Graciela Buchanan Ortega explicó que diseñaron una estrategia que ha permitido el reconocimiento, la prevención, la denuncia, y ha incrementado la cobertura de los servicios de orientación y atención.

2025-año-avances-violencias-contra-mujeres-nl.jpg

Destacó que se logró el incremento del número de centros de atención que fueron de cinco a 33, de los cuales se recibieron a más de 16,000 mujeres. Mientras que en la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de la Mujer se ofrecieron alrededor de 31,000 servicios.

Apoyan a más de 6,000 hombres 

Diversas acciones se establecieron para reforzar la prevención de la violencia durante la época decembrina, como la red Colectiva de Atención a Masculinidades, donde se capacitaron a más de 6,000 hombres, mientras que 350 más fueron contenidos a través del 070.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_2026_01_04_T093554_245_a16f8025ff
Dan de alta a Astrid, niña herida en descarrilamiento en Oaxaca
EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T091128_719_4087d43a12
Hallan tres cuerpos en campos de cultivo de Tula
09d6ea2a_2331_44aa_ae7e_6acca4f76c77_bc8696d0ed
Regiomontanos cumplen con pago de refrendo y tenencia
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_04_T125821_570_c9c5f10a9c
Muere trabajador de Nemak tras accidente con maquinaria en García
EH_DOS_FOTOS_2026_01_04_T124401_697_f44e42eca9
Miley Cyrus tiene 'grandes planes' por 20 años de Hannah Montana
Captura_f973c6470f
Fulham frena al Liverpool con gol agónico en la Premier
publicidad

Más Vistas

5c748a96_fc87_455c_87ee_69222fa6141a_6e08258976
Acusan a mujer por fraude de "tanda" por $27 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos
publicidad
×