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Internacional

EUA intercepta otro petrolero iraní en medio de bloqueo maritimo

Según el CENTCOM, se trata del petrolero M/T Stream, que portaba una bandera iraní y que fue detenido por el buque de guerra USS Rafael Peralta

  • 27
  • Abril
    2026

La noche de este lunes, el Comando Central de Estados Unidos informó que otro petrolero fue interceptado después de que intentara arribar a un puerto de Irán, en una acción que enmarca dentro de su estrategia de presión marítima contra Teherán.

Según el CENTCOM, se trata del petrolero M/T Stream, que portaba una bandera iraní y que fue detenido por el buque de guerra USS Rafael Peralta.

La interceptación de la embarcación forma parte de lo que califico como un "bloqueo de puertos iraníes", en un contexto de creciente tensión en rutas energéticas clave.

Pese a que no existen datos consolidados por el Comando Central, al menos 39 buques que transitaban el estrecho desde o hacia los puertos de Irán han sido interceptados de acuerdo con medios locales desde que EUA inició el bloqueo el pasado 13 de abril.

En cuanto a las incautaciones, los reportes disponibles sitúan en un rango reducido los casos confirmados: al menos dos cargueros iraníes han sido capturados tras operaciones por parte de EUA, a lo que se suma la incautación de un petrolero sospechoso de transportar crudo iraní.

Por su parte, Irán denunció la operación informada este lunes como un acto de "piratería y robo armado en alta mar", y la vinculó con la reciente incautación de otros petroleros asociados al país, mientras que datos de MarineTraffic sitúan al M/T Stream por última vez en el estrecho de Malaca hace casi dos semanas.


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