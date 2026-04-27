Detienen a 22 narcomonjes budistas en Sri Lanka

Las autoridades de Sri Lanka detuvieron a 22 monjes budistas en el Aeropuerto Internacional Bandaranaike de Colombo tras descubrir más de 110 kilogramos de presunta droga ocultos en sus maletas, en lo que ya fue catalogado como el mayor decomiso de cannabis tipo “kush” registrado en esa terminal aérea.

De acuerdo con la Oficina de Narcóticos de la Policía y funcionarios de aduanas, los religiosos regresaban de un viaje de cuatro días a Bangkok, Tailandia, cuando fueron interceptados gracias a información de inteligencia previa. Cada uno transportaba alrededor de cinco kilogramos de narcóticos escondidos en dobles fondos de sus equipajes. Entre los objetos visibles había útiles escolares, dulces y otros artículos que buscaban disimular la carga ilícita.

Las autoridades señalaron que la droga decomisada, identificada como cannabis “kush” y hachís, tendría un valor estimado superior a los $1,100 millones de rupias de Sri Lanka, equivalentes a aproximadamente $3.4 millones de dólares en el mercado ilegal.

Además, un narcomonje, señalado como el presunto organizador de la operación, fue arrestado posteriormente. Según las primeras investigaciones, este habría coordinado el viaje y convencido al grupo de transportar los paquetes bajo el argumento de que se trataba de “donaciones” que debían entregar al regresar al país.

Los 22 detenidos fueron presentados ante el Tribunal de Magistrados de Negombo, que ordenó prisión preventiva por siete días mientras continúan los interrogatorios. La mayoría de ellos serían jóvenes estudiantes provenientes de templos budistas y centros educativos religiosos de distintas regiones del país.

El caso ha generado fuerte conmoción en Sri Lanka, donde el budismo tiene un peso social y cultural determinante. Altos representantes del clero budista condenaron los hechos y calificaron a los involucrados como “falsos monjes” que utilizaron la vestimenta religiosa para encubrir actividades criminales. Sin embargo, la policía indicó que varios de los detenidos sí estaban vinculados a templos legítimos.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la red de narcotráfico y la posible participación de patrocinadores externos que habrían financiado el viaje desde Tailandia.

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