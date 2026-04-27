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Internacional

Tormentas severas azotan el centro-norte de EUA

El sistema de rápido desplazamiento provocó daños en varios estados, con rescates, cortes de energía y alertas de tornado para millones de personas

  • 27
  • Abril
    2026

Tormentas de rápido desplazamiento golpearon este lunes amplias zonas del centro-norte de Estados Unidos, con granizo, ráfagas intensas y lluvias torrenciales que provocaron inundaciones, rescates de emergencia y la muerte de un hombre en Michigan.

Más de 56 millones de personas permanecieron bajo riesgo de clima severo, mientras el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de tornado para regiones del sureste de Missouri, el sur de Illinois y el norte de Arkansas.

En el condado de Kent, una tormenta eléctrica derribó un árbol que cayó sobre un hombre de 39 años, causándole la muerte. De acuerdo con autoridades locales, la víctima alcanzó a advertir a sus acompañantes segundos antes del impacto, lo que evitó una tragedia mayor. El fenómeno también dejó decenas de árboles caídos y daños en el tendido eléctrico.

Apagones y rescates por inundaciones

El impacto del sistema meteorológico dejó sin electricidad a más de 250,000 usuarios en estados como Kentucky, Indiana, Wisconsin y el propio Michigan. En Milwaukee, autoridades reportaron cerca de 100 llamadas de emergencia relacionadas con la caída de árboles y ramas.

En Kansas City, equipos de rescate atendieron al menos 11 incidentes de personas atrapadas en vehículos por acumulaciones de agua, principalmente en zonas propensas a inundaciones. Aunque no se reportaron heridos, las autoridades destacaron la rapidez con la que subieron los niveles de agua.

El Aeropuerto Internacional de Kansas City registró más de 8 centímetros de lluvia en apenas seis horas, reflejando la intensidad del fenómeno.

Fin de semana con saldo mortal y tornados

Las tormentas se suman a un fin de semana marcado por clima extremo. En el norte de Texas, un tornado dejó al menos dos muertos y provocó daños severos en viviendas, además de desplazar a varias familias.

El Servicio Meteorológico confirmó la presencia de un tornado EF-2 en Runaway Bay, con vientos de hasta 217 km/h, así como otro EF-1 en Springtown.

Especialistas advierten que las altas temperaturas, cercanas a los 26 grados Celsius, junto con otros factores atmosféricos, han favorecido condiciones de inestabilidad que podrían prolongar estos episodios de clima severo en los próximos días.


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