EUA levanta sanciones al petróleo ruso por guerra con Irán

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió levantar temporalmente las sanciones al petróleo ruso que actualmente se encuentra en tránsito en el mar, en un intento por aumentar la oferta global de crudo y contener el alza en los precios de la energía provocada por el conflicto con Irán.

La autorización, emitida por el Departamento del Tesoro estadounidense, permitirá que cargamentos de petróleo ruso ya transportados por buques puedan llegar a compradores internacionales. Las exenciones estarán vigentes hasta el 11 de abril.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la medida busca aliviar la presión sobre los mercados energéticos, donde el precio del petróleo se ha acercado a los $100 dólares por barril a raíz de la escalada bélica en Medio Oriente.

Según estimaciones del funcionario, liberar esos cargamentos podría añadir cientos de millones de barriles de crudo al mercado global.

Medida temporal para estabilizar precios

Bessent reconoció que la decisión podría beneficiar financieramente a Rusia, aunque aseguró que el impacto será limitado y de corta duración.

“Para ampliar el alcance global del suministro existente, el Tesoro otorga una autorización temporal para que los países puedan comprar petróleo ruso actualmente varado en el mar”, escribió el funcionario en redes sociales.

Añadió que el alivio de sanciones se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito, por lo que no representaría ingresos significativos para el gobierno ruso, ya que la mayor parte de sus ingresos energéticos provienen de impuestos aplicados en el punto de extracción.

En una entrevista difundida en un podcast, Bessent calificó como “desafortunado” que Moscú obtenga algún beneficio financiero, aunque afirmó que sería únicamente por un “microperiodo”.

Giro en la política contra Moscú

La decisión marca un cambio relevante en la estrategia estadounidense para presionar a Rusia por la invasión de Ucrania en 2022.

Desde entonces, Estados Unidos y el Grupo de los Siete han impuesto severas sanciones económicas a Moscú, entre ellas un tope al precio del petróleo ruso y restricciones contra la llamada “flota en la sombra”, una red de buques utilizados para evadir las sanciones internacionales.

Sin embargo, la creciente tensión entre Washington y Teherán ha obligado a la administración Trump a buscar mecanismos para mitigar el impacto económico del conflicto.

La semana pasada, el gobierno estadounidense ya había permitido temporalmente que cargamentos de petróleo ruso en tránsito fueran entregados a India, uno de los principales compradores de crudo de Moscú.

Además, Washington analiza ofrecer un respaldo de seguro marítimo por 20 mil millones de dólares a través de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, con el objetivo de garantizar el transporte de petróleo en medio de la crisis energética.

Críticas y advertencias en Washington

La medida ha generado fuertes críticas entre legisladores demócratas en el Senado, quienes acusaron a la administración Trump de aliviar la presión económica sobre Rusia para compensar los efectos de una guerra que, aseguran, fue provocada por la propia Casa Blanca.

“Esta guerra ha provocado enormes aumentos en los precios de la gasolina para los estadounidenses”, señalaron en una declaración conjunta, al advertir que los consumidores están pagando más por el combustible que en cualquier momento de los dos mandatos de Trump.

Expertos en política energética también expresaron preocupación. Edward Fishman, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores, afirmó que la flexibilización podría debilitar de manera significativa el régimen de sanciones contra Moscú.

De acuerdo con el servicio de seguimiento de materias primas Kpler, actualmente hay alrededor de 130 millones de barriles de petróleo ruso en tránsito en el mar.

Fishman advirtió que la decisión podría terminar por desmantelar las restricciones energéticas contra Rusia.

“Me preocupa que esto signifique, en efecto, la destrucción de las sanciones petroleras contra Rusia”, señaló.

La medida también podría profundizar las diferencias entre Estados Unidos y sus aliados europeos, muchos de los cuales han mostrado escepticismo ante la ofensiva de Trump contra Irán y mantienen su postura de continuar presionando económicamente a Rusia.

Mientras tanto, analistas señalan que la decisión busca evitar que el conflicto en Medio Oriente provoque un choque mayor en los mercados energéticos mundiales, en un momento en que la estabilidad del suministro global de petróleo vuelve a estar en el centro de la geopolítica internacional.

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