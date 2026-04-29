NL tiene cartera de proyectos de inversión por casi $50,000 mdd

Nuevo León registra una cartera de inversión cercana a los $50,000 millones de dólares, consolidándose como uno de los principales destinos de capital en el país.

El monto oficial es de $46,600 millones de dólares y se encuentra distribuido en 188 proyectos activos, que reflejan la confianza empresarial y el dinamismo económico de la entidad.

Estas cifras fueron presentadas dentro de la instalación de la primera sesión del Comité Promotor de Inversiones de Nuevo León, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el gobernador Samuel García.

En este contexto, el impacto en el empleo también resulta significativo, ya que estas inversiones podrían generar alrededor de 88,610 puestos de trabajo directos e indirectos en el largo plazo.

Por otra parte, la manufactura lidera la lista con $25,300 millones de dólares, posicionándose como el sector más fuerte dentro de la cartera.

Le siguen transporte con $13,800 millones de dólares, energía con $4,200 millones, construcción con $1,700, información y medios con $668.6 millones, servicios con un total de $329 millones y hospedaje con $250.4 millones.

Al hablar del origen de la inversión, las cifras presentadas mostraron que Estados Unidos se coloca a la cabeza, seguido de otras economías como China, Corea del Sur, Canadá, Alemania, Francia y Japón.

En tanto que entre los municipios receptores destacan Apodaca, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Monterrey, Santa Catarina y Escobedo.

Importancia de invertir en México y reducir importaciones

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, recalcó la importancia de seguir apoyando a las empresas para que inviertan en el país y reducir las compras a otros países.

De gira de trabajo por Nuevo León, el funcionario federal además participó en un recorrido por el Centro Industrial Ternium en Pesquería para conocer de primera mano los avances de su expansión.

Esta etapa representa una inversión de $4,000 millones de dólares e integra operaciones de decapado y customizado, así como nuevas líneas de laminación en frío y galvanizado, que iniciaron operaciones en febrero.

"El objetivo estratégico es apoyar a las empresas que están invirtiendo acá y reducir las importaciones. Queremos respaldar la industria que está en México; es nuestra labor y nuestra tarea".

"Vamos perseverando, vamos haciendo esfuerzos y lo que les quiero transmitir es: México lo que va a hacer es importar menos y a producir más; eso va a ser en favor de ustedes. ¿Por qué?"

"Que toda esta planta se va a iniciar muy probablemente en enero de 2027 y el objetivo estratégico de nuestro país es ese, apoyar las empresas que están invirtiendo acá, reducir las importaciones. Ya tenemos algunos resultados relevantes de caída de importación de cosas que podemos hacer aquí en México, debemos hacer aquí en México y que además hay una inversión para hacerlo”, explicó.

Al apoyar a empresas que están invirtiendo en el país, se colabora con el suministro de cadenas de valor locales, resaltó.

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