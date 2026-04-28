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Internacional

EUA sanciona 35 entidades por integrar red financiera iraní

El Tesoro los sancionó por su presunta participación en una red para canalizar ingresos derivados de la venta ilícita de petróleo de Irán

  • 28
  • Abril
    2026

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes la sanción de 35 entidades e individuos por su presunta participación en una red financiera encubierta que facilita a Irán el movimiento de miles de millones de dólares y el acceso al sistema financiero internacional.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las sanciones se enmarcan en la denominada "Operación Furia Económica" y apuntan a estructuras que supervisan un sistema bancario en la sombra utilizado para canalizar ingresos derivados de la venta ilícita de petróleo iraní.

De acuerdo con el Tesoro, estas redes también permiten a actores vinculados a las fuerzas armadas iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, adquirir componentes sensibles para programas de misiles y transferir fondos a grupos considerados terroristas por Washington.

Esta sanción se une a la que Estados Unidos impuso el 24 de abril a otra red a la que acusó de impulsar el comercio petrolero y la "flota fantasma" de Irán.

Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro afectan a la refinería independiente china Hengli Petrochemical y a unas 40 compañías navieras y buques vinculados a la denominada por Washington como "flota en la sombra" que transporta petróleo iraní.

Este tipo de sanciones han sido catalogadas por el secretario del Tesoro, Scott Bessent como: "La Furia Económica", asegurando que Estados Unidos mantendrá una presión comercial y financiera sobre Teherán mientras continúa el alto el fuego indefinido en Oriente Medio.

Además de estas medidas, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra todos los puertos de Irán, medida que estaría afectado el 90% del comercio de la república Islámica, según el Comando Central.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes en su cuenta de Truth Social que Irán le ha comunicado que está en un "estado de colapso" y que, mientras resuelven sus problemas de liderazgo, quieren que Washington reabra el estrecho de Ormuz "lo antes posible".


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