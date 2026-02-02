Podcast
Internacional

EUA ofrece 94 mdd por 15 narcos mexicanos de alto perfil

Estados Unidos mantiene recompensas por 94 millones de dólares para capturar a 15 capos mexicanos, encabezados por El Mencho, líder del CJNG

  • 02
  • Febrero
    2026

El gobierno de Estados Unidos mantiene activa una lista de recompensas que suma 94 millones de dólares por información que permita detener a 15 narcotraficantes mexicanos considerados estratégicos para el tráfico de drogas hacia su territorio.

El principal objetivo es Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por quien el Departamento de Estado ofrece 15 millones de dólares, la recompensa más alta vigente para un capo mexicano.

CJNG y el tráfico de fentanilo

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el CJNG se consolidó desde 2009 como una de las organizaciones criminales más poderosas, con capacidad de mover cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos.

Bajo el liderazgo de El Mencho, el grupo es señalado por homicidios contra rivales y fuerzas de seguridad, además de enfrentar acusaciones formales por narcotráfico en tribunales federales estadounidenses.

Los Chapitos, bajo presión

Las segundas recompensas más altas recaen en Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, por quienes se ofrecen hasta 10 millones de dólares cada uno.

Washington los identifica como actores clave en el tráfico de fentanilo y mantiene a su facción, conocida como Los Chapitos, bajo sanciones financieras y órdenes de captura por delitos de drogas y armas.

El Abuelo y Cárteles Unidos

Otro objetivo prioritario es Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, líder de Cárteles Unidos, organización que opera principalmente en Michoacán.

Por él también se ofrecen 10 millones de dólares, al ser señalado por la producción y traslado de metanfetamina, fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos.

En 2025, el CJNG, el Cártel de Sinaloa y Cárteles Unidos fueron designados por Washington como organizaciones terroristas extranjeras, lo que refuerza su persecución como parte de la estrategia de seguridad binacional.

 


