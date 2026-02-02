Este 2 de febrero se cumplen 178 años del Tratado de Guadalupe Hidalgo, acuerdo que puso fin de manera formal a la guerra entre México y EUA y que marcó uno de los episodios más determinantes en la historia territorial y diplomática de ambos países.

El tratado fue firmado el 2 de febrero de 1848 en la villa de Guadalupe Hidalgo, entonces ubicada en las inmediaciones de la Ciudad de México, tras un conflicto armado que se extendió de 1846 a 1848. El documento estableció las condiciones de paz y definió nuevas fronteras internacionales.

Contexto del conflicto entre México y EUA

La guerra tuvo su origen en la anexión de Texas por parte de EUA en 1845, territorio que México consideraba propio. Las tensiones derivaron en enfrentamientos armados en la región fronteriza, lo que llevó a una invasión estadounidense en diversas zonas del país.

Durante el conflicto, tropas de EUA ocuparon ciudades estratégicas, incluida la Ciudad de México, lo que debilitó la posición del gobierno mexicano en las negociaciones de paz.

Principales disposiciones del tratado

El Tratado de Guadalupe Hidalgo estableció que México reconocía al Río Bravo como frontera con Texas y cedía a EUA extensos territorios que hoy conforman los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, así como partes de Arizona, Colorado y Wyoming.

A cambio, EUA se comprometió a pagar a México una indemnización de 15 millones de dólares y a asumir reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra el gobierno mexicano por un monto adicional.

Consecuencias territoriales y poblacionales

Con la firma del tratado, México perdió aproximadamente la mitad de su territorio, lo que representó una de las transformaciones geopolíticas más significativas del siglo XIX en América del Norte.

El acuerdo incluyó cláusulas para garantizar los derechos civiles, religiosos y de propiedad de los mexicanos que residían en los territorios cedidos. Sin embargo, distintos registros históricos documentan que estas garantías no siempre fueron respetadas plenamente.

Impacto histórico y político

El Tratado de Guadalupe Hidalgo consolidó la expansión territorial de EUA y tuvo efectos duraderos en la relación bilateral con México. Sus consecuencias influyeron en procesos migratorios, disputas legales sobre tierras y en la conformación social y cultural de las regiones fronterizas.

Asimismo, el tratado es considerado un punto de referencia para el análisis del derecho internacional y de los tratados de paz firmados tras conflictos armados.

A casi dos siglos de su firma, el tratado continúa siendo objeto de estudio en ámbitos académicos y conmemorativos, al representar un momento clave en la historia nacional y en la redefinición del territorio mexicano.

Comentarios