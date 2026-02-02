TikTok reestablece servicio en EUA tras apagón técnico

TikTok anunció que se reestableció de manera total sus funciones básicas en Estados Unidos, luego de que fueron interrumpicas por las acusaciones por parte de usuarios sobre posible censura de contenido político.

De acuerdo con un comunicado, la caída fue causada por una tormenta invernal que afectó a un centro de datos principal de Oracle.

"La tormenta invernal provocó un corte de energía que causó problemas de red y almacenamiento en el centro de datos y afectó a decenas de miles de servidores que permiten el funcionamiento de TikTok en Estados Unidos".

La empresa agrega que la incidencia "afectó a muchas de las funciones principales de TikTok, desde la publicación y el descubrimiento de contenido hasta la visualización en tiempo real de los 'me gusta' y las visualizaciones de los videos".

"Nuestros equipos trabajaron sin descanso con Oracle para garantizar una restauración completa y segura de los sistemas" concluye.

A pesar de la explicación técnica, la vuelta a la normalidad se produce en un clima de desconfianza entre los usuarios, debido a que los contenidos críticos relacionados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y las protestas en Mineápolis tras la muerte del civil Alex Pretti fueron silenciados.

Usuarios le dicen adiós a Tiktok en EUA tras venta de ByteDance

El número de personas que borran TikTok en Estados Unidos se ha disparado tras el acuerdo por el que un grupo de inversores leales al presidente Donald Trump se hizo con el control de las operaciones estadounidenses de la aplicación de la red social.

Las cifras de la empresa de inteligencia de mercado Sensor Tower muestran que el número de usuarios estadounidenses que desinstalan TikTok ha aumentado casi 150% desde que se produjo el cambio de propiedad la semana pasada.

