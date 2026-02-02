Podcast
Internacional

Trump amenaza con demandar a Trevor Noah tras broma en los Grammy

Donald Trump anunció posibles acciones legales contra Trevor Noah por bromear sobre su presunto vínculo con la isla de Jeffrey Epstein durante los Grammy

  • 02
  • Febrero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con demandar al comediante y presentador Trevor Noah tras un comentario realizado durante la ceremonia de los Premios Grammy, celebrada la noche del domingo en Los Ángeles.

La broma que encendió la polémica

Durante uno de sus monólogos, Trevor Noah ironizó sobre Trump al señalar que, “desde que no está Epstein, necesita una nueva isla para quedar con Bill Clinton”, en referencia a Groenlandia.

El comentario provocó una airada reacción del mandatario.

A través de su red social Truth, Trump calificó a Noah como “un pobre, patético, sin talento y tonto presentador” y aseguró que evalúa enviar a sus abogados para demandarlo “por un dineral”.

El presidente rechazó de forma tajante haber estado en la isla de Jeffrey Epstein y aseguró que nunca antes había sido acusado de ello. Aunque dijo no saber si Bill Clinton visitó dicho lugar, insistió en que las afirmaciones hechas durante la gala son “falsas y difamatorias”.

Trump también exigió a Noah que “aclare sus hechos” de manera inmediata.

En el mismo mensaje, Trump arremetió contra la ceremonia, a la que calificó como “lo peor” y “prácticamente imposible de ver”.

HAJ4yJxaMAAY26m.jfif

Además, criticó a la cadena CBS y comparó a Noah con Jimmy Kimmel, a quien descalificó por los bajos niveles de audiencia de los premios Óscar.

La gala estuvo marcada por protestas simbólicas contra la política migratoria del presidente, con expresiones de artistas como Bad Bunny y Billie Eilish.

El contexto Epstein

La polémica surge días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara cerca de tres millones de nuevos documentos relacionados con la investigación del millonario Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 y acusado de tráfico sexual de menores.

En dichos archivos aparecen nombres de figuras del espectáculo, empresarios y políticos. Bill Clinton ha reconocido haber viajado en el avión de Epstein para eventos de su fundación, aunque niega haber conocido sus crímenes o haber visitado su isla privada.

Mientras tanto, varias víctimas han criticado que el gobierno no haya hecho públicos todos los documentos del caso, pese a que el Congreso aprobó su divulgación íntegra a finales de 2025.


Comentarios

